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Dos mujeres detenidas por hacer labores de podología sin formación en una peluquería de Málaga

Una de las condenadas se encargaba de hacer labores propias de la podología, y otra de ellas era la dueña del local, quien le autorizaba a realizarlas siendo consciente de que carecía de formación

Ciudad de la Justicia de Málaga. | L.O.

Ciudad de la Justicia de Málaga. | L.O.

La Opinión

Málaga

Dos mujeres han sido condenadas por realizar actividades propias de la podología en una peluquería de la provincia de Málaga sin tener la titulación universitaria ni formación exigida.

Entre las actividades que realizaban se encontraban el diagnóstico de una patología de uña encarnada (onicocriptosis), la realización de un tratamiento de espiculectomía y la prescripción de medicamentos. Una de ellas era la encargada de ejercer de "falsa podóloga", y la otra era la propietaria de la peluquería, quien era consciente y autorizaba realizar dichas actuaciones en el interior de su negocio.

Se publicitaban en redes

Además, para tener un mayor alcance a potenciales clientes, se publicitaba el servicio en las redes sociales a través de la frase: "Y ahora en Peluquería (...) todos los miércoles servicio de podología".

Según recoge la resolución, la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Málaga, plaza 3, condena a ambas acusadas a seis meses de prisión como responsables de un delito de intrusismo profesional y a indemnizar en 3.000 euros al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía.

El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, condicionada a que las penadas "no delincan en el plazo de dos años", según consta en la sentencia, facilitada a EFE.

Reacción de podólogos

La presidenta del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (COPOAN), Rosario Correa, ha manifestado "la importancia de perseguir el intrusismo profesional" tras conocer la sntencia.

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Se trata de "prácticas que pueden suponer un riesgo para la salud de los pacientes cuando son realizadas por personas que no cuentan con la formación sanitaria adecuada", ha señalado.

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