Sucesos
Dos mujeres detenidas por hacer labores de podología sin formación en una peluquería de Málaga
Una de las condenadas se encargaba de hacer labores propias de la podología, y otra de ellas era la dueña del local, quien le autorizaba a realizarlas siendo consciente de que carecía de formación
Dos mujeres han sido condenadas por realizar actividades propias de la podología en una peluquería de la provincia de Málaga sin tener la titulación universitaria ni formación exigida.
Entre las actividades que realizaban se encontraban el diagnóstico de una patología de uña encarnada (onicocriptosis), la realización de un tratamiento de espiculectomía y la prescripción de medicamentos. Una de ellas era la encargada de ejercer de "falsa podóloga", y la otra era la propietaria de la peluquería, quien era consciente y autorizaba realizar dichas actuaciones en el interior de su negocio.
Se publicitaban en redes
Además, para tener un mayor alcance a potenciales clientes, se publicitaba el servicio en las redes sociales a través de la frase: "Y ahora en Peluquería (...) todos los miércoles servicio de podología".
Según recoge la resolución, la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Málaga, plaza 3, condena a ambas acusadas a seis meses de prisión como responsables de un delito de intrusismo profesional y a indemnizar en 3.000 euros al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía.
El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, condicionada a que las penadas "no delincan en el plazo de dos años", según consta en la sentencia, facilitada a EFE.
Reacción de podólogos
La presidenta del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (COPOAN), Rosario Correa, ha manifestado "la importancia de perseguir el intrusismo profesional" tras conocer la sntencia.
Se trata de "prácticas que pueden suponer un riesgo para la salud de los pacientes cuando son realizadas por personas que no cuentan con la formación sanitaria adecuada", ha señalado.
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
- Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
- Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
- Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”