Sucesos
Detenido en Málaga por robar cableado de cobre de la vía pública
Agentes interceptaron a cuatro individuos que tiraban del cableado que se encontraba bajo tierra y, tras una persecución a pie, lograron detener a uno de ellos
Un hombre ha sido detenido en el distrito malagueño de Campanillas tras robar junto a tres personas cableado de cobre de la vía pública.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de marzo, sobre las 16.50 horas, en el distrito Campanillas, cuando agentes del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga que se encontraban realizando servicio de paisano, observaron a cuatro personas tirando del cableado que se encuentra bajo tierra en una calle del Parque Empresarial Trévenez, en el Distrito de Campanillas.
Los actuantes realizaron una inspección ocular de la zona en la que fueron interceptados los individuos, observando cómo el acerado había sido fracturado en algunos puntos para poder extraer el cableado de varios tramos, junto con once rollos del mismo, que presentaban las características del correspondiente a las farolas instaladas en la zona.
Tras percatarse de la presencia policial, los jóvenes emprendieron la huida en diferentes direcciones y sentidos, momento en el que se inició una persecución a pie, campo a través, con el apoyo de otras unidades, dando alcance a uno de ellos.
Tras esto, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales.
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