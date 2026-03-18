Estafa
Dos malagueños detenidos por ofertar en internet falsos pisos turísticos por todo el país
Los acusados, que eran padre e hijo, ofertaban viviendas a precios muy asequibles y en una ubicación estratégica, y tras realizarles los arrendatarios el primer pago, desaparecían de la red
Un padre y su hijo, residentes en la provincia de Málaga, han sido detenidos por ofertar por internet viviendas turísticas que no existían a un precio muy asequible.
Los hechos ocurrieron tras la denuncia de una vecina de Barbate (Cádiz) que había hecho una reserva para alquilar una vivienda durante el periodo de esquí en Sierra Nevada, un viaje que pensaba realizar junto a su familia.
Viviendas asequibles y en buena zona
La vivienda se ofertaba a través de portales y tablones de anuncios de internet, llegando a mostrar fotografías falsas del supuesto inmueble. La zona de ubicación que presentaba era "muy interesante" y a un precio "muy atractivo". En la oferta se facilitaba un número de teléfono de contacto para las personas interesadas.
Los presuntos autores de esta estafa les indicaban a los arrendatarios que debían aportar una cantidad de dinero para señalar la vivienda, generalmente inferior a los 400 euros, sugiriendo como medio para ahorrar las comisiones de las plataformas un sistema de pago inmediato entre particulares o a través de transferencia bancaria.
Desaparecían tras el pago
Una vez efectuado el pago, los arrendatarios desaparecían de la red y no era posible contactar con ellos por ningún medio, siendo conscientes entonces de haber sido víctimas de una estafa.
Los presuntos autores ofertaban viviendas con el mismo patrón en numerosas zonas de alta demanda turística en toda la geografía nacional, por lo que no se descarta que multitud de personas hayan sido estafadas también por los detenidos.
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