La Diputación aprueba por unanimidad pedir al Gobierno que acelere las obras del AVE y elabore un plan para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias

Esta semana se ha conocido que la conexión ferroviaria Málaga-Madrid no estará operativa al completo para una de las fechas más señaladas para la economía de la ciudad: Semana Santa. En esta misma línea, el Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad una moción para instar al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos de reparación del talud afectado en el término municipal de Álora y restablecer lo antes posible la conexión directa de la alta velocidad con todas las garantías de seguridad para pasajeros y trabajadores. No ha habido debate, solo coincidencia entre los grupos.

La moción ha sido presentada por el Partido Popular provincial y secundado por el resto de grupos. Entre ellos Vox, que llevaba a Pleno la misma cuestión. Esta aprobación incluye también pedir al Gobierno de España que informe de manera "transparente y periódica" a las instituciones y a la ciudadanía sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos para la recuperación completa del servicio ferroviario.

Plan integral de inversiones en infraestructuras

De igual manera, se solicita al Ejecutivo central que elabore y ponga en marcha un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias que "garantice el mantenimiento, la modernización y la seguridad de la red ferroviaria", con especial atención a la prevención de incidencias, la mejora de la puntualidad y la fiabilidad del servicio.

El escrito plantea además la necesidad de reforzar las inversiones del Estado en infraestructuras de movilidad en la provincia de Málaga, teniendo en cuenta el peso estratégico del turismo, el comercio y la actividad empresarial en la economía provincial. Y se reclama el incremento de las inversiones destinadas al mantenimiento y modernización del servicio de Cercanías de Málaga, garantizando que los recursos generados por el propio servicio se reinviertan de forma suficiente en la mejora de trenes, estaciones e infraestructuras.

Compensaciones económicas

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad casi todas las medidas recogidas en una moción presentada por Vox reclamando al Gobierno de España que active con carácter urgente una línea extraordinaria de compensaciones económicas a empresas y autónomos de la provincia de Málaga afectados por la interrupción del servicio de alta velocidad, abarcando todos los sectores perjudicados, al igual que otras medidas como exenciones, beneficios fiscales temporales de alivio económico.

En este sentido, se le pide que articule un procedimiento administrativo "ágil, accesible y con plazos reducidos", que permita a las empresas y autónomos afectados reclamar los perjuicios económicos sufridos mediante la acreditación de pérdidas de facturación, cancelaciones de reservas u otros indicadores objetivos directamente vinculados a la interrupción del transporte ferroviario.

También se plantea a la Junta de Andalucía que ponga en marcha instrumentos para reforzar las ayudas al tejido productivo afectado por la interrupción del servicio de alta velocidad.