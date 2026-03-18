El Gobierno pide "seriedad" con las pérdidas del AVE y defiende la alta ocupación de Renfe

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha instado a "ser serios" en cuanto a las cifras que se manejan de pérdidas económicas por la falta de conexión ferroviaria directa de la capital malagueña por alta velocidad en la Semana Santa y ha señalado que Renfe mantiene los servicios, casi todos con ocupación del 100%.

Así lo ha dicho a través de dos mensajes en sus cuenta de X, consultados por Europa Press, en los que el subdelegado alude a cifras de impacto económico de la Semana Santa y también de las pérdidas estimadas por el sector turístico y apunta que "la gente no es tonta".

"La Junta cifró el año pasado en 500 millones de euros el impacto económico de la Semana Santa en toda Andalucía y ahora el sector habla de 1.300 millones de pérdidas solo en Málaga por la incidencia en el AVE. Hay que ser serios. La gente no es tonta", dice Salas en uno de esos mensajes.

Asimismo, ha querido recordar que la operadora pública Renfe "mantiene los servicios para Semana Santa entre Madrid y Málaga y prácticamente todos los trenes están ocupados al 100%".

Adif confirmó este pasado lunes que el reestablecimiento de la línea directa entre Málaga y el resto de España por AVE no se producirá el próximo 23 de marzo, como se había dicho inicialmente, sino que será la última semana de abril, con lo que durante Semana Santa no habrá esa conexión por alta velocidad.