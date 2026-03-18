Investigan en Málaga y Sevilla estafas de hasta 40.000 euros de una empresa de reformas que no realizaba los trabajos

La Guardia Civil investiga una presunta estafa vinculada a trabajos de aluminio y reformas en las provincias de Sevilla y Málaga denunciadas por personas que habrían adelantado cifras de entre 600 y 40.000 euros por unos servicios que nunca se realizaron.

Los denunciantes, mayoritariamente del municipio sevillano de Osuna, coinciden en que contrataron servicios de reformas en sus casas a una empresa a través de internet, que le exigía por adelantado pagar el 50% del presupuesto, pero nada más realizar el pago se cortaba toda comunicación con la presunta empresa. Según ha adelantado el digital El Pespunte, uno de los elementos clave del fraude era el uso de direcciones que no correspondían con ninguna empresa real, hasta el punto que varias víctimas acudieron a los supuestos talleres y comprobaron que no existían, mientras que en otros casos las direcciones señalaban a naves industriales en las que nadie conocía a la empresa.

Noticias relacionadas

Varios nombres comerciales

Las víctimas sostienen que los implicados operaban bajo distintos nombres comerciales, lo que dificultaba su rastreo, con la localidad de Osuna como la más afectada y una decena de denuncias que alcanzarían los 40.000 euros estafados. Tras difundirse el caso, han aparecido más afectados en distintos puntos de Sevilla y Málaga, provincia donde se ha creado un grupo de afectados para coordinar acciones legales y dar visibilidad al caso.