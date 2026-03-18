Keko, guía turístico malagueño, desvela la puerta oculta que lleva a la casa palacio más antigua de Málaga: "Fue restaurada por el equipo que restauró el Thyssen"

Puede parecer una puerta más dentro de la tienda de regalos "malaguitas" Temporánea, en pleno Centro de Málaga, pero traspasarla permite a sus visitantes adentrarse en un tesoro escondido: la Casa Palacio de Salinas, considerada la casa palacio más antigua de Málaga.

Así lo ha revelado el guía turístico malagueño Keko a través de su perfil 'Malagueandotours', en el que ha asegurado: "En el centro histórico está la casa palacio más antigua catalogada, se encuentra en calle Salinas y es un auténtico palacio renacentista restaurado".

Un edificio histórico en el centro de Málaga

Tal y como ha indicado, pocos son los que conocen que esta puerta secreta conecta directamente con "la casa catalogada más antigua de toda Málaga", un edificio patrimonial que acogió la primera fábrica de tabacos de la historia de Málaga.

Tras esto, fue el Palacio de Aduana y, en la actualidad, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que se presenta como el mejor ejemplo de la arquitectura civil barroca de Málaga.

"Aquí puede entrar todo el mundo, esto no es privado", ha señalado sobre este edificio que se encuentra en la calle Salidas número 6, colindante con la calle Larios.

Las curiosidades de la Casa Palacio de Salinas y su restauración

Además, ha querido mostrar las principales curiosidades de esta edificación: "Aparte de ser la casa más antigua datada del centro histórico, es la única que tiene un patio romboidal. En el suelo no se aprecia tanto, pero si te fijas arriba, sí".

En el siglo XX, esta construcción se declaró en ruinas, tras lo que se encargó el proyecto de restauración en la década de los 70 a los arquitectos Rafael Roldán y Álvaro Gómez: "Fue restaurado por el mismo equipo de trabajo que restauró el gran Palacio de Villalón o el Museo Thyssen".

Un tesoro del patrimonio de Málaga dentro de una tienda de regalos

Un lugar del que el guía turístico ha destacado su patio y su palacio señorial, considerado un tesoro único del patrimonio y la historia de Málaga.

Y para completar la visita, Keko ha aconsejado recorrer la tienda en la que se sitúa esta puerta secreta, Temporánea, en la que se pueden encontrar artículos y souvenirs que son obras de arte exclusivas creadas por artistas y diseñadores locales.

"Cada pieza cuenta una historia de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad", han señalado desde el propio negocio. A lo que ha indicado el guía turístico: "Es una de las tiendas más malagueñas y auténticas que os vais a encontrar en el Centro de la ciudad".