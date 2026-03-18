Junta de Gobierno Local
Luz verde al nuevo contrato para iluminar la Feria de Málaga
El contrato de 1,8 millones incluye desde las portadas hasta las redes eléctricas del Real
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dio este martes un paso clave para garantizar la imagen y el funcionamiento de la Feria de Málaga al aprobar un nuevo expediente de contratación destinado al suministro e instalación de las infraestructuras decorativas especiales del recinto ferial y del Centro.
El contrato sale con un presupuesto anual de 1,8 millones de euros, IVA incluido, y tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de ampliarse durante un año más. La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá el suministro del material de iluminación, lámparas eléctricas, redes de distribución, conexiones, faroles, luces de alumbrado exterior y otros sistemas necesarios para vestir la ciudad durante la semana grande. También deberá ejecutar los trabajos de instalación eléctrica tanto en el Real de Cortijo de Torres como en la Feria del Centro y en las áreas próximas de ambos espacios.
El acuerdo incluye además el montaje y desmontaje de todas estas infraestructuras, junto con el suministro de las portadas monumentales que cada año marcan una de las imágenes más reconocibles de la Feria.
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