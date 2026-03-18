Málaga brinda por San Patricio con cerveza negra

La provincia de Málaga brindó como cada 17 de marzo por San Patricio, el patrón irlandés que sólo en Benalmádena y con más de ocho horas de música en directo congrega a no menos de 5.000 residentes vinculados a la isla británica y la cultura caracterizada por los colores de su bandera, verde, blanco y naranja.

La fiesta tiene otros epicentros significativos, como Nerja o el entorno de Los Romanes, en la comarca de la Axarquía, o emplazamientos de Mijas, Fuengirola, Marbella o Casares, donde los irlandeses agotan las existencias de cerveza negra de la marca Guinness, así como el cupo de artistas que son capaces de interpretar en vivo todo el cancionero tradicional de su país.

Es una fecha que además marca la llegada de la primavera, por lo que no es nada extraño encontrarte con ciudadanos que desde Dublín se han desplazado para conocer cómo se celebra en Arroyo de la Miel un desfile multitudinario que otros años han seguido por las redes sociales de otros amigos, familiares o turistas.

El desfile en honor a San Patricio por las calles de Arroyo de la Miel / f.e.

"Brindar juntos por la vida"

«Somos muy afortunados de disfrutar de este día soleado y de temperaturas de algo más de veinte grados, después de un invierno tan lluvioso como el que habéis tenido en Andalucía», manifestaba Dana Devil. Acompañada de un grupo de vecinos de Fuengirola optó por Arroyo de la Miel para pasar el pasado mediodía del 17 de marzo y «poder brindar juntos por la vida, estando en guerra medio mundo».

A Fiona Walsh le rondaba desde hace una década la idea de trasladarse desde la Costa Tropical de Granada a los pubs irlandeses de Nerja, donde este año pasa la fiesta nacional de su país. Trabaja en hostelería, pero cerró este martes su pequeño negocio familiar y la intención es la de quedarse por la Axarquía unos días. «Estamos muy orgullosos de sentirnos tan queridos en esta tierra. Sois los malagueños muy acogedores. Además, hay un vínculo religioso con nuestra comunidad. Somos también católicos y muchas costumbres pasadas de padres a hijos nos unen. También la educación, aunque entre los más jóvenes se empiezan a perder los buenos modales en algunos sitios, también en Irlanda», relataba.

En las calles de Arroyo de la Miel, el desfile arrancó muy temprano, antes del mediodía, como relataban la edil benalmadense de Turismo y Residentes Extranjeros, Presi Aguilera, y el concejal de Comercio, Raúl Campos. Subrayaron la importancia de apoyar estas celebraciones para «fomentar la multiculturalidad, la convivencia y el posicionamiento de Benalmádena como destino turístico internacional».

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Previamente, antes del pasacalles, hubo una concentración en la iglesia de la Inmaculada y luego, en la plaza de la Mezquita, ya siguió la fiesta con música típica hasta pasadas las ocho de la tarde.