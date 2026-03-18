Málaga crea 9.000 empleos en la primera mitad de marzo, un 9% menos, a expensas ahora de saber si la falta de AVE en Semana Santa pasa factura

El mercado laboral de Málaga está mostrando de momento en este mes de marzo (una época siempre muy propicia para el empleo por la cercanía de la Semana Santa) un comportamiento normalizado en cuanto a incremento de afiliados a la Seguridad Social, pese a la delicada situación geopolítica internacional motivada por la escalada bélica en Oriente y la falta de conexión directa ferroviaria con Madrid. La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 9.083 ocupados en la primera quincena del mes (del 27 de febrero al 13 de marzo) en la serie diaria de cotizantes y alcanza los 744.507, según los datos ofrecidos este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento de cotizantes en esta primera parte del mes de marzo es algo inferior (un 9%) al que se registró en este mismo periodo de 2025: fueron entonces 9.991 nuevos afiliados para un total de 717.825, según la serie del Ministerio consultada por este periódico.

Está por ver, eso sí, cómo se comporta esta segunda parte del mes, teniendo también en cuenta el anuncio que ha realizado Adif esta misma semana de que la conexión directa con Madrid no se va a recuperar este 23 de marzo, como se barajaba inicialmente, sino que la situación se prolongará hasta finales de abril.

Esto supone que Málaga no dispondrá del servicio durante la Semana Santa (el Domingo de Ramos es el 29 de marzo), lo que afecta a las previsiones del sector turístico (hoteles y restauración). Los empresarios del sector ya han anunciado que este hecho tendrá una repercusión negativa en el empleo.

Preocupación entre los empresarios y economistas

"El mantenimiento de la interrupción de la alta velocidad en plena antesala de la Semana Santa genera una gran incertidumbre en el sector turístico y está afectando a la planificación de viajes hacia la Costa del Sol, en cuanto al empleo, sin lugar a dudas, tendrá su repercusión ya que habrá retraso en las contrataciones y en los llamamientos de los trabajadores discontinuos", señalaba este martes la patronal hotelera Aehcos.

También el Colegio de Economistas de Málaga explicaba este martes que tanto la guerra en Irán como los retrasos en la reactivación del AVE directo a Málaga rebajan las previsiones iniciales de crecimiento del PIB que se manejaban para la provincia (eran del 2,5% y se quedarían, en las actuales circunstancias, en un 2,2%), lo que podría condicionar a la baja aspectos como el nivel de actividad o el de creación de empleo.

Pasajeros en la estación de tren María Zambrano de Málaga. / Álex Zea

Subida de la afiliación en España

En España, la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 128.298 ocupados en la primera quincena de marzo (del 27 de febrero al 13 de marzo), hasta sumar 21.860.256 cotizantes en la serie diaria de afiliados, según el Ministerio.

El departamento que dirige Elma Saiz ha destacado que, en comparación con el número de afiliados contabilizados a la misma fecha de 2025, en el último año se han ganado 514.296 afiliados atendiendo a los registros de la serie diaria.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de marzo se cerró con 21.972.999 afiliados, nuevo récord histórico, tras incrementarse en 73.028 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 502.658 ocupados en el último año.

Un ritmo que sigue al alza

Según el Ministerio, el número total de afiliados ha aumentado en 1.132.595 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 1.685.103 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

"El ritmo de creación de empleo en nuestro país sigue siendo extraordinario. Si observamos el promedio de las últimas dos quincenas, en términos desestacionalizados, se han incorporado más de 70.000 afiliados y rozamos los 22 millones; lo que es un hito en nuestro mercado de trabajo", ha destacado la ministra.