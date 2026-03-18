Cerca de 150 médicos de Málaga acuden a la manifestación en Sevilla contra el Estatuto Marco: "Nos sentimos totalmente explotados"

Los médicos no se rinden en su lucha. Este miércoles, en pleno ecuador de la huelga, Sevilla se ha convertido en el epicentro de la protesta contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad.

Profesionales de todas las provincias andaluzas han acudido a la manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), para mostrar su indignación y reclamar un texto propio que recoja las particularidades de la profesión médica.

Unos 150 médicos de Málaga, entre ellos el presidente del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro, y el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, se han desplazado hasta la capital andaluza para apoyar la protesta.

Desplazamiento gratuito

Para facilitar el desplazamiento, el SMM ofrecía plazas de autobús gratuitas a todos aquellos profesiones que quisieran acudir. La salida ha sido a las 7.30 horas de la mañana para poder llegar puntuales a la manifestación , que tenía como punto de inicio la entrada del Palacio de San Telmo.

En total, 2.000 personas de las ocho provincias han secundado la movilización, según el SMA, aunque la Policía Nacional ha rebajado la cifra a alrededor de las 1.200 personas.

Armados con pancartas, silbatos y sus batas blancas, los facultativos han recorrido el centro de Sevilla hasta la Delegación del Gobierno de España en Andalucía al grito de cánticos como ‘Médico cansado, error asegurado”

Tercer día de huelga

La manifestación ha coincidido con el tercer día de huelga, que se prolongará todavía hasta el próximo viernes 20 de marzo. Además, volverá a repetirse una semana de cada mes hasta junio si no se alcanza un acuerdo. La próxima convocatoria está fijada del 27 al 30 de abril.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, el apoyo a nivel andaluz ha sido del 23,95%, superior al de los dos días anteriores. En el caso de Málaga, la adhesión ha sido del 24,47%.

Los médicos no se rinden

Por su parte, el presidente del SMM ha subrayado que el seguimiento “sigue siendo alto”, teniendo en cuenta que los servicios mínimos se han aumentado un 10% respecto a la convocatoria de febrero. Martín ha reconocido que este miércoles ha bajado “un poquito” el apoyo, pero ha insistido en que “la respuesta sigue siendo alta, esto tiene todavía unos meses por delante y vamos a seguir luchando contra esta injusticia que quiere llevar a cabo el Ministerio”.

El presidente del SMM ha asegurado que no piensan rendirse, sobre todo tras ver el gran apoyo que han recibido este miércoles en la manifestación de Sevilla. "Estamos contentos por el apoyo de los compañeros", ha resaltado.

Asimismo, ha pedido disculpas a los pacientes por las molestias que pueda estar ocasionándoles la huelga, pero ha explicado que Sanidad no les ha dejado otra opción. “Nos ha obligado el Ministerio al no querer sentarse con nosotros”, ha subrayado, Martín que ha asegurado que “nos sentimos totalmente explotados y esclavizados por el sistema”.