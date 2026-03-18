Obras exprés en la plaza del Teatro: Málaga levanta el pavimento antes de Semana Santa

Con las obras en marcha y el tráfico cortado en uno de los puntos de acceso controlado del Centro Histórico, la Puerta de San Buenaventura y la plaza del Teatro afrontan durante esta semana una reparación exprés de su adoquinado que altera el acceso a parkings, vecinos y vehículos autorizados en plena cuenta atrás para la Semana Santa. Estas obras comenzaron el lunes para la renovación de su adoquinado. La actuación obliga a reorganizar los accesos, sobre todo para los conductores que busquen aparcamientos en Tejón y Rodríguez o en el de la calle Granados.

Según la cartelería instalada y la información trasladada a vecinos y usuarios, los trabajos terminarán, en principio, este viernes 20 de marzo. Mientras duren las obras, la entrada a los parkings y el paso de vehículos autorizados debe realizarse por la calle Cárcer. También se garantiza el acceso a un aparcamiento de residentes situado en mitad de la vía.

El concejal del distrito Centro, Francisco Cantos, enmarca la intervención en las tareas ordinarias de mantenimiento de la ciudad. “Son labores de conservación y mantenimiento”, explica, para resumir una actuación que, según añade, responde a una idea muy concreta: “en principio es reponer lo que está roto”.

No se trata, por tanto, de un contrato específico para esta vía, sino de trabajos que se van ejecutando según las necesidades detectadas, los metros intervenidos, las horas empleadas y el material utilizado, con su correspondiente seguimiento técnico y de vigilancia.

Obras antes de Semana Santa

El calendario no es casual. Desde el Ayuntamiento admiten que estos arreglos se acometen ahora para evitar problemas en fechas sensibles para el Centro urbano. En palabras de Cantos, se actúa “de cara a Semana Santa y los traslados, para que no haya impedimentos ni obstáculos”.

La reparación del pavimento se inserta en el gran contrato de conservación, mantenimiento y mejora de espacios públicos que el Ayuntamiento activó el 25 de julio de 2025, con una inversión global de más de 34 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

Ese procedimiento se dividió en 12 lotes: uno por distrito y otro adicional para la digitalización de actuaciones y para intervenciones específicas. En el caso del PEPRI-Centro y de trabajos previos a grandes eventos o por razones de seguridad, el contrato contempla actuaciones de conservación sobre pavimentos, aceras y mobiliario urbano, además de respuestas urgentes por inclemencias meteorológicas.

El lote ordinario del distrito Centro fue adjudicado a Actua Infraestructuras S.L., dentro de un plan municipal con el que el Ayuntamiento pretende mejorar el estado de calles y barrios de toda la ciudad.