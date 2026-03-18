El parque de bolas de Torremolinos con camas elásticas, talleres y un 'spa de princesas' que arrasa entre las familias: "Es perfecto para los pequeños"

Un parque de bolas de 400 metros cuadrados con toboganes, camas elásticas, pistas deportivas, espectáculos de magia, talleres y su propio 'spa de princesas'. Así es Piratas Park, un parque de atracciones infantil situado en Torremolinos dedicado a niños de todas las edades.

En este entorno repleto de atracciones y juegos, los menores podrán pasar tanto una completa jornada de ocio como celebrar su cumpleaños, comunión y cualquier tipo de evento y fiesta.

Un espacio de ocio infantil en la Costa del Sol para cumpleaños y celebraciones

Además, los adultos podrán degustar los mejores platos y aperitivos en su cafetería y barra, mientras los pequeños son vigilados y acompañados constantemente por los monitores del local.

Piratas Park, el parque de bolas de Málaga perfecto para acudir en familia / Piratas Park

De ese modo, Piratas Park se ha convertido en una de las alternativas de ocio favoritas de las familias de la Costa del Sol gracias a su inmensa piscina de bolas, sus toboganes, escaladas, zonas de juegos, hinchables y camas elásticas, además de su cancha deportiva con porterías de fútbol y canastas de baloncesto.

Talleres, magia y pasajes del terror en Piratas Park

Este parque de atracciones infantil también ofrece distintos talleres, como el de superhéroes y superheroínas, o el de desfile, así como espectáculos de magia y pasajes del terror.

A estas opciones se suma su 'spa para princesas', una fiesta "diferente y mágica" en la que se realizarán maquillajes de fantasía, desfiles de modelos, manicura, masajes, música y baile por un precio adicional de cuatro euros por menor.

Precios del parque de bolas y packs para cumpleaños en Torremolinos

El precio para disfrutar del parque de bolas es de 6 euros por niño para una hora de juegos y 9 euros para pasar toda la tarde en sus atracciones y colchonetas.

Junto a esto se encuentran los packs especiales de cumpleaños y celebraciones, cuyo precio varía según el número de asistentes.

"Vive una experiencia única con la familia y amigos", señalan desde este negocio situado en el número 30 de la calle Antonio Márquez Muñoz del parque empresarial El Pinillo, en Torremolinos.

Opiniones de las familias sobre este centro de ocio infantil

Un parque que abre sus puertas de martes a domingo de 17.00 a 20.30 horas y del que sus propios clientes aseguran en las reseñas del negocio: "Es un centro de ocio infantil perfecto para que los pequeños se diviertan durante horas".

"Mis hijos disfrutaron muchísimo en este sitio. Es grande y seguro, y muy cómodo para los padres, que tomamos algo mientras los niños lo pasan genial", asegura otro usuario. Y añade otro: "Hicieron que el cumpleaños de nuestra hija fuera inolvidable".