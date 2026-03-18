Urbanismo
Obras en el paseo marítimo de Pedregalejo: la patronal hostelera pide más celeridad
La Asociación de Hosteleros de Málaga pide al Ayuntamiento de Málaga que agilice las obras ante la preocupación por la viabilidad económica del sector
La Asociación de Hosteleros de Málaga, Mahos, ha alertado de que el ritmo de los trabajos en el paseo marítimo de Pedregalejo «no es el adecuado» para garantizar la viabilidad económica de los hosteleros locales.
En un comunicado Mahos ha requerido al Ayuntamiento «mayor celeridad» en la ejecución de la obra «debido al contexto de gran dificultad que están viviendo los emprendedores de la zona».
También señalan que la imposibilidad de muchos de ellos de acogerse a un ERTE, sumado a las inversiones para su adaptación al nuevo plan, «hacen tensionar enormemente la economía de un sector que emplea a unos 600 trabajadores locales».
Las obras en el paseo marítimo de Pedregalejo empezaron el pasado mes de octubre con una previsión de diez meses de trabajos, con la idea de inaugurar en el verano de 2026. La empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea S.L. fue la adjudicataria del proyecto con el que el Ayuntamiento de Málaga contempla aumentar la zona de paseo, colapsada de forma frecuente por la estrechez del paseo (8 metros de anchura) y la presencia de terrazas, que ocupan gran parte de esa anchura.
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