El Patronato de Recaudación abre el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 33 plazas vacantes

Desde hoy y hasta el 16 de abril está abierto el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 33 plazas vacantes en el Patronato de Recaudación Provincial mediante concurso oposición. Las bases de esta convocatoria, en las que se especifican los requisitos de los aspirantes, el sistema selectivo y los detalles de cada plaza a cubrir, pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia del 15 de enero de este año.

La convocatoria incluye plazas de diversas categorías incorporadas a las ofertas de empleo público de los años 2023, 2024 y 2025, correspondientes a la tasa de reposición. Se ofertan plazas de Técnico Superior, Técnico de Gestión, Oficial de Gestión y Auxiliar de Gestión, entre otros. También se reservan plazas a personas con discapacidad.

El personal seleccionado que supere el proceso selectivo podrá ser destinado a cualquier servicio o centro de trabajo del Patronato de Recaudación en la provincia. En la actualidad, esta agencia cuenta con dependencias en Alhaurín de la Torre, Álora, Antequera, Algarrobo, Archidona, Campillos, Cártama, Coín, El Morche (Torrox), Estepona, Gaucín, La Cala del Moral (Rincón de la Victoria), Málaga, Manilva, Marbella, Nerja, Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sabinillas, San Pedro de Alcántara (Marbella), Torre del Mar (Vélez-Málaga), Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga.