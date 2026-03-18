Pérdidas en el sector turístico: el aplazamiento del AVE Málaga-Madrid enfrenta a Junta y Gobierno central

El anuncio de Adif de este lunes, que retrasó hasta al menos la última semana de abril la apertura de la conexión directa del AVE Málaga-Madrid, ha ahondado en la disputa política entre partidos, pero también entre instituciones, mientras el sector turístico hace cuentas de hasta dónde llegarán sus pérdidas.

Impacto económico

A falta de una nueva estimación oficial de impacto económico, ha comenzado una guerra de cifras que parte de los 1.300 millones de euros que se están barajando por el sector turístico y a los que ha aludido el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El propio presidente ha cuestionado qué pasaría si está situación sucediera con el AVE a Barcelona, con dos meses sin conexión (incluyendo también el corte por el accidente de Adamuz), con diferentes fechas de apertura y con un impacto de esa cuantía.

El sector turístico baraja unas pérdidas de 1.300 millones de euros / Álex Zea

Ha asegurado que la situación es grave porque "se está reputacionalmente dañando a la provincia de Málaga y al conjunto de Andalucía" y ha recordado que uno de cada tres turistas que llegan a la comunidad van a Málaga: "El impacto es terrible", ha dicho.

"Máxima celeridad"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido que están actuando "con absoluta diligencia", preservando la seguridad de los trabajadores, y con "la máxima celeridad, 24 horas al día", para reparar la vía en Álora.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha discrepado de las pérdidas económicas y contrapone esos 1.300 millones a los 500 millones en los que la Junta cifró el año pasado la Semana Santa en toda Andalucía, ante lo que ha pedido seriedad porque "la gente no es tonta".

"Mesura, sensatez y respeto"

Salas ya elevó este martes el tono político cuando llamó "carroñeros" a cargos del PP en la provincia de Málaga, algo a lo que Moreno le ha respondido este miércoles pidiendo "mesura, sensatez y respeto".

El sindicato CCOO "no participa del alarmismo de Junta y patronales" sobre el impacto de la interrupción de la conexión ferroviaria / Álex Zea

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno que aproveche el Consejo de Ministros extraordinario del viernes para anunciar medidas que ayuden a paliar el daño que causará a la economía de Andalucía.

A nivel autonómico, el PP llevará al próximo pleno del Parlamento, la semana que viene, una proposición no de ley (PNL) que busca analizar el impacto que tendrá sobre Málaga.

En esa línea, la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir al Gobierno que acelere las obras de reparación del talud en Álora, en una moción presentada por el PP.

El sindicato CCOO ha señalado que "no participa del alarmismo de Junta y patronales" sobre el impacto de la interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid, y ha defendido que la Semana Santa malagueña "no está perdida".

18/03/2026 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, crítico con los retrasos en el talud de Álora / Europa Press

Adif defiende la "seguridad"

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha defendido que el desarrollo de las obras de reparación de la vía responden "a una cuestión de seguridad", a lo que van a dar prioridad, y ha explicado que la previsión de reapertura se revisará cada 15 días.

Fuentes de Adif han insistido en que la recuperación de la circulación no será antes de la última semana de abril y que esa fecha se revisará cada quince días "en función del desarrollo y evolución de las obras".

Los trabajos se desarrollan en Álora, en una zona que se vio afectada el 4 de febrero por un desprendimiento de tierras y el "colapso" de unos trescientos metros de muro de contención a causa de las intensas lluvias.

Moreno ha recordado que uno de cada tres turistas que llegan a la comunidad van a Málaga: "El impacto es terrible" / Álex Zea

Las obras "han estado marcadas y seguirán marcadas por la seguridad de los trabajadores", ha insistido Adif.

Moreno ha asegurado que la Junta quiere que haya seguridad "y evidentemente se tiene que trabajar en seguridad", pero ha criticado que se han dado "tres fechas, 28 de febrero, el 24 de marzo y finales de abril".

PSOE andaluz

El PSOE andaluz se ha preguntado si la Junta quiere otro accidente ferroviario como el ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas, ante su apuro por que se ponga en funcionamiento cuanto antes la línea de alta velocidad con Málaga.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado convencido de que si las obras fueran "en el norte de España, el AVE estaba ya arreglado", pero también ha arremetido contra las administraciones que gobierna el PP -Junta y Diputaciones- por mantener sin arreglar más de un centenar de carreteras.

El PP pide la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso

Una batalla que se puede trasladar al COngreso, ya que el PP nacional ha registrado la solicitud de comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el que considera un "colapso permanente" del sistema ferroviario después de otra jornada de incidencias en los trenes de alta velocidad y el retraso en la apertura de la línea del AVE Madrid-Málaga se reabriera por completo sin interrupciones para Semana Santa y se ha pospuesto para finales de abril.

Con este panorama, el partido de Alberto Núñez Feijóo, que ya ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión del ministro, ha reclamado la comparecencia de Puente en la Comisión de Transportes del Congreso para dar cuenta del "grave deterioro del sistema ferroviario que ha llevado a su colapso permanente", así como de su impacto negativo en la actividad económica y turística del país. El PP quiere que el ministro también acuda a la comisión ante los "incumplimientos" de la ley en materia ferroviaria, en referencia al no cumplimiento de una disposición de la Ley de Movilidad Sostenible que obliga a Renfe a recuperar sus antiguas políticas de indemnización por retrasos.