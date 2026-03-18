PP y Vox aprueban impedir el acceso a la Diputación con el rostro tapado

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado esta mañana, con los votos favorables de PP y Vox, la regularización del acceso al edificio provincial con el rostro tapado pese a la disconformidad del resto de grupos que acusan al partido de ultraderecha de llevar a un espacio público "que debe servir para resolver los problemas reales de los malagueños" una realidad que, aseguran, "no existe en esta institución".

"Un rostro oculto es un rostro oculto, se llame como se llame la prenda que lo oculte", ha arrancado su discurso Antonio José Luna, portavoz provincial de Vox. En su primera intervención, el diputado no ha hecho referencia a términos como a "burka" o "niqab", aunque sí lo ha hecho en la segunda para compararlo con otras prendas como los pasamontañas. La moción no ha sido bien recibida por la izquierda que han reseñado que los de Luna "siempre usan la misma estrategia: señalar".

La socialista Patricia Alba ha asegurado que lo que Vox pretende con esta moción no es defender a las mujeres, sino "utilizarlas" con una medida que "no solo es innecesaria, sino peligrosa". "Quieren expulsar a esas mujeres de los espacios públicos", ha añadido. Por su parte, Con Málaga ha insistido en que este tipo de propuestas "rompen la cohesión social" y que son "un despropósito" porque, insisten, no hay incidencias registradas.

Los populares han votado a favor de la propuesta de Vox porque creen que es "evidente" que en una edificación pública la identificación de las personas sea "imprescindible". Antonia Jesús Ledesma ha insistido en que no se trata de "prohibir por prohibir". "Sí a garantizar la identificación en los espacios públicos y sí a la libertad de las mujeres", ha sentenciado la diputada.