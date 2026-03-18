El ‘reto del hormigón’: el concurso que quiere despertar vocaciones en Málaga

La «acuciante falta» de técnicos en el sector de la edificación ha llevado al Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (COAT) de Málaga a lanzar ‘el reto del hormigón’ a los institutos para atraer vocaciones y revertir la falta de personal.

Más de 40 centros educativos y alrededor de 1.000 estudiantes, entre la rama científico-técnica de bachillerato y de ciclos formativos de Formación Profesional se han inscrito en este concurso que invita a los estudiantes a ser arquitectos técnicos por un día.

Durante su presentación, la presidenta del Colegio, Leonor Muñoz, ha destacado que la arquitectura técnica es hoy una profesión con pleno empleo y salarios que se sitúan notablemente por encima de la media, lo que la convierte en una opción con excelentes salidas laborales para los jóvenes.

"Acuciante crisis"

Sin embargo, el sector atraviesa una «acuciante crisis» de mano de obra: actualmente las empresas solo logran cubrir una de cada cuatro vacantes publicadas.

Muñoz ha subrayado que la edificación ha evolucionado más allá del «ladrillo y cemento» para asumir desafíos como la sostenibilidad, la rehabilitación energética, la construcción industrializada y la comodidad y salud de las personas, o la aplicación de la inteligencia artificial y los gemelos digitales al ejercicio de la profesión.

«Es necesario despertar vocaciones entre las nuevas generaciones porque Málaga necesita profesionales formados para seguir creciendo», ha manifestado.

Además, dentro de un marco «de colaboración institucional», ha trasladado a la Junta de Andalucía la necesidad estratégica de implantar el Grado en Arquitectura Técnica en la Universidad de Málaga.

Al respecto, ha dicho que este es el quinto colegio profesional de España por número de colegiados, «a pesar de que nuestros jóvenes se ven obligados a desplazarse a Granada o Sevilla para estudiar». «Es fundamental que Málaga cuente con centro propio para dar respuesta a la demanda real de nuestra provincia», ha reivindicado la presidenta.

Muestras de hormigón

Durante el reto, los alumnos deberán fabricar sus propias muestras de hormigón utilizando un kit técnico facilitado por el COAT. Tras el período de fraguado, las muestras de hormigón serán sometidas a un ensayo de resistencia mecánica en un laboratorio homologado, al igual que se realiza en cualquier obra.

Noticias relacionadas

El centro ganador disfrutará de una jornada de actividades náuticas en el litoral, y competirá en una final nacional en la que participarán más de treinta centros educativos de otras provincias.