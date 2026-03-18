De Robert de Niro a Luis Miguel: el secreto del restaurante de Marbella donde Will Smith acabó bailando flamenco

"Baila como si nadie te estuviera mirando. Aunque todo el mundo te esté mirando". Con este mensaje compartió el reconocido actor y cantante Will Smith la experiencia que vivió en el reconocido restaurante El Pimpi Marbella, en el que no solo degustó los mejores sabores de la tierra, sino que acabó taconeando y bailando flamenco.

Una escena que se vivió en el afamado negocio el pasado mes de agosto, cuando Will Smith aprovechó su viaje a la Costa del Sol con motivo del concierto que daba en el Starlite de Marbella para disfrutar de las riquezas de la provincia y de uno de sus restaurantes más emblemáticos, el Pimpi Marbella.

La experiencia de Will Smith en Puente Romano Marbella

"Fue un verdadero placer dar la bienvenida a Will Smith a Puente Romano Marbella. Desde firmar uno de los icónicos barriles de El Pimpi Marbella hasta bailar flamenco con nuestros artistas, fue una visita inolvidable llena de emociones y risas", señaló por su parte el resort malagueño en el que se encuentra este restaurante, diseñado como un pueblo blanco andaluz situado en plena Milla de Oro de Marbella.

Así, el aclamado actor disfrutó de la gastronomía, decoración tradicional y el espectáculo de flamenco de este restaurante que abrió sus puertas en mayo de 2024 impulsado por el actor Antonio Banderas y la empresaria Elena Cobos.

El momento en que Will Smith bailó flamenco en Marbella

De ese modo, el actor aprovechó la ocasión para firmar en los emblemáticos barriles que se localizan en la estancia y probar los mejores platos de la cocina malagueña y andaluza.

Pero el momento clave de la noche llegó con la actuación del bailaor Felipe de Algeciras, cuando el propio Will Smith no pudo evitar unirse al artista y taconear con él en un dueto perfecto que se viralizó en apenas unas horas y llevó a este rincón malagueño por todo el globo.

El Pimpi Marbella y su 'hermano mayor' en Málaga

Un establecimiento que se inspiró de su 'hermano mayor', El Pimpi, que nació en 1971 en el centro de Málaga capital. "El Pimpi traslada sus 50 años de historia a Marbella en una experiencia gastronómica basada en la cocina tradicional malagueña y andaluza donde el protagonista es el producto local, fresco y de temporada", señalan desde el propio establecimiento.

Pero Will Smith no es el único artista internacional que se ha podido ver en este restaurante marbellí, sino que entre sus barriles también se puede encontrar la firma del actor Robert De Niro, que acudió al lugar para disfrutar de sus sabores, vinos y cultura.

Robert De Niro, Luis Miguel y Paloma Cuevas en el restaurante

"Qué honor recibir a una leyenda del cine en nuestra casa. Gracias, Robert De Niro, por visitarnos en El Pimpi Marbella y disfrutar de nuestra gastronomía y hospitalidad. Nos llena de orgullo haber compartido este momento contigo", señalaron al respecto desde el propio restaurante.

Además, aseguraron: "Esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias por ser parte de nuestra historia". Además de a Robert De Niro y Will Smith, en este restaurante también se ha podido encontrar al cantante mexicano Luis Miguel y a la modelo española Paloma Cuevas, su actual pareja.

La carta de El Pimpi Marbella y sus precios

Todos ellos han podido disfrutar de los mejores productos de la zona en una extensa carta en la que se encuentran entrantes desde 9 euros como gildas, salmorejo, ajoblanco, ensaladilla rusa, gazpacho, croquetas o flamenquín.

Estos sabores se pueden acompañar de platos de ibéricos desde 29 euros, así como carnes desde 29 euros, como su rabo de toro desmigado con puré cremoso, el solomillo de vaca a la parrilla, lomo de vaca madurada a la parrilla, presa ibérica de bellota a la parrilla y paletilla de chivo malagueño, entre otros.

Los amantes del pescado pueden degustar desde 18 euros platos, como cazón en adobo malagueño, boquerones fritos, calamar a la parrilla o salmonete de Fuengirola fritos, además de fritura variada por 48 euros, entre otras especialidades.