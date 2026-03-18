Conexión del AVE
El sindicato CCOO dice que la Semana Santa de Málaga "no está perdida" a nivel turístico y ve "alarmismo" en la Junta y los empresarios
Dice que comparte la "preocupación" por los efectos de la falta de AVE directo pero apunta que la Costa del Sol cuenta con una "elevada diversificación" de medios de acceso
El sindicato Comisiones Obreras se ha desmarcado este miércoles del "alarmismo" que, a su juicio, están difundiendo tanto la Junta de Andalucía como las patronales empresariales sobre el impacto de la interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid, y ha defendido que la Semana Santa, a nivel de resultados turísticos, "no está perdida".
La central sindical afirma que comparte con el Gobierno andaluz y los empresarios la "preocupación" por los efectos que esta situación puede generar, especialmente en el ámbito turístico y comercial, pero ha manifestado que es "necesario rebajar el tono alarmista de algunas valoraciones".
CCOO señala que la "prioridad absoluta" ahora mismo debe ser la seguridad de las infraestructuras y de las personas, por lo que las obras deben realizarse "sin prisas que puedan comprometer dicha seguridad".
Accesos del turista a Málaga
A su juicio, el impacto sobre la demanda turística debe "analizarse con rigor". CCOO recuerda que la Costa del Sol cuenta con una "elevada diversificación" de medios de acceso. "La mayoría del turismo internacional llega por vía aérea, mientras que el turismo nacional utiliza en gran medida el vehículo propio, además de avión y otras alternativas", ha indicado el sindicato, que tiene como secretario general en la provincia a Fernando Cubillo.
"Incluso en las circunstancias actuales, el AVE sigue permitiendo la conexión hasta Antequera, desde donde existen soluciones de transporte hasta Málaga", ha subrayado.
Por ello, ha defendido que "la Semana Santa de Málaga no está perdida" y que sigue siendo "una oportunidad clave como antesala de la temporada alta", tanto en términos de ocupación como de "escaparate" del destino.
CCOO ha incidido en que la "fortaleza" del turismo en Málaga reside en "la calidad de sus servicios, en una adecuada relación calidad-precio, y especialmente, en el empleo digno y profesional que garantiza atención excelente".
En este sentido, el sindicato ha hecho un llamamiento a los empresarios del sector para apostar por "políticas responsables, contención de los precios, mejora de las condiciones laborales y refuerzo en la calidad del servicio".
"La mejor promoción turística es la satisfacción de quienes nos visitan", ha recalcado CCOO, que ha exigido a las administraciones y a los responsables de las infraestructuras "la máxima diligencia para recuperar la normalidad en el menor tiempo posible, siempre bajo el principio irrenunciable de la seguridad".
La Junta de Andalucía habla de una Semana Santa "perdida"
El pasado lunes, tras conocer el retraso de la reapertura de la vía afectada por el derrumbe de un talud en Álora, el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, dijo que esto suponía que "la Semana Santa ya se ha perdido definitivamente".
También el Colegio de Economistas de Málaga explicaba este martes que consideraba "perdida" a nivel turístico la Semana Santa, a la que considera uno de los periodos clave para el turismo malagueño. Según los economistas, tanto la guerra en Irán como los retrasos en la reactivación del AVE directo a Málaga rebajan las previsiones iniciales de crecimiento del PIB que se manejaban para la provincia (eran del 2,5% y se quedarían, en las actuales circunstancias, en un 2,2%), lo que podría condicionar a la baja aspectos como el nivel de actividad o el de creación de empleo.
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