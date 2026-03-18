La startup malagueña Hrider de recursos humanos gestiona ya más de 500.000 empleados en todo el mundo

La startup malagueña Hrider, especializada en el segmento de recursos humanos, cuenta ya con presencia en 32 países de cuatro continentes gestiona más de 500.000 empleados de 700 empresas. La compañía, que cumple su noveno aniversario y que tiene sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ssuperó los dos millones de euros en facturación en 2025 y alcanzó los 25 trabajadores.

Hrider abrió el pasado año su primera oficina en México para atender al medio centenar de clientes con los que ya cuenta en ese país y para seguir ampliando cuota en un mercado que considera "de gran potencial". El equipo de LATAM se ha reforzado con cinco trabajadores.

La firma explica que una de las claves de la expansión es la apuesta or la innovación y por tener un producto diferenciador que es el "complemento perfecto" para dar valor (inteligencia) a las compañías. La firma malagueña fue en 2021 la primera tecnología de Recursos Humanos en implementar IA generativa.

Hrider nació con el objetivo de hacer accesible la gestión estratégica del Talento a empresas de cualquier tamaño y para que los departamentos de recursos humanos pudieran incorporar procesos de mejora continua que hasta entonces sólo estaban al alcance de grandes multinacionales.

En su primer año de vida, Hrider consiguió como clientes a empresas en 5 países, de muchos sectores distintos como Thyssenkrupp, Viajes El Corte Inglés o Unicef. En 2018 alcanzó un volumen total de clientes de 200 compañías en ocho países. En 2019 su cartera de clientes ascendió a 260 compañías en 10 países y se unieron empresas como Admiral, Fundación ESADE, Manos Unidas o Mr. Wonderful. Durante los años de la pandemia, Hrider logró seguir creciendo en un mercado que decidió apostar por plataformas digitales ágiles que facilitaban la gestión remota de empleados para organizaciones de cualquier tamaño.

Hrider y su "herramienta humanista"

El CEO de Hrider, Daniel del Río, explica que la filosofía siempre ha sido crear "una herramienta humanista frente a una de control" y asegura que la empresa ha estado siempre centrada en un producto que suponga "la mejor solución posible para las empresas, cien por cien adaptable a cada caso y muy fácil de usar".

El crecimiento de Hrider siempre ha sido con recursos propios o mediante el sistema de ‘bootstrapping’, sin acudir nunca a inversores externos o rondas de financiación y reinvirtiendo los beneficios en fortalecer a la compañía.

"Siempre hemos mantenido la misma filosofía de empresa durante todos estos años: nuestro equipo trabaja con un propósito compartido y todos saben cómo su aportación al crecimiento es clave. Por ello, repartimos parte de los beneficios entre nuestros empleados y ponemos en práctica un plan intensivo de promoción y reconocimiento interno", explica Del Río.

El CEO de HRider, Daniel del Rio, y Rocio Valenzuela, y la responsable de producto, Rocío Valenzuela. / L. O.

Gestión del talento de equipos

Su solución tecnológica está especializada en medir y desarrollar las capacidades de los empleados, facilitar el seguimiento de los objetivos o diseñar planes de desarrollo y carrera profesional. Su plataforma también permite monitorizar el nivel de compromiso y bienestar de las personas en sus organizaciones. Con un enfoque de innovación continua, su software integra People Analytics avanzado e Inteligencia Artificial.

"La estrategia siempre ha priorizado la calidad del producto y su alta especialización en Talent Intelligence, convirtiéndose en el complemento perfecto para cualquier sistema generalista de Recursos Humanos que aborda procesos administrativos y de control", apunta la empresa.

Se permite así a la dirección de las empresas tomar decisiones estratégicas basadas en "datos sólidos" que provienen de procesos muy ágiles de evaluación del desempeño, feedback 360⁰, clima y cultura en organizaciones de mediano y gran tamaño.

Hrider es actualmente el sistema más utilizado en másteres de Recursos Humanos para que futuros profesionales aprendan de Talent Intelligence. Es el único software en la nube de evaluación de Riesgos Psicosociales COPSOQ ISTAS21 conforme a normativa y posee el Certificado Oficial ISO 27001, el estándar más exigente en Seguridad de la Información.

"Hemos conseguido crear un nuevo segmento de mercado: una solución especializada frente a alternativas generalistas que no resuelven el aspecto más estratégico de la función de los Recursos Humanos: la gestión del talento de sus equipos”, resalta la product manager de Hrider, Rocío Valenzuela.