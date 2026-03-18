Un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán se siente en Málaga y otras provincias andaluzas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 y con epicentro en el mar de Alborán, que se ha dejado sentir en la madrugada de este miércoles 18 de marzo en municipios de la provincia de Málaga, así como de otras provincias andaluzas y en Ceuta, sin que haya constancia de daños.

Según informa el IGN en su página web, el movimiento sísmico se ha producido a las 00.24 horas a 92 kilómetros de profundidad y el teléfono 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recibido más de una treintena de llamadas de municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga sin que haya constancia de daños.

¿Dónde se ha notado más el terremoto?

En concreto, el seísmo se ha sentido con intensidad III-IV en Torremolinos, Mijas y Ojén en la provincia de Málaga; Almadén de la Plata y Aznalcóllar en la provincia de Sevilla y en Córdoba y Los Pedroches en la provincia de Córdoba.

También ha alcanzado intensidad III en Alcalá del Río y Constantina en Sevilla; en Málaga, Vélez-Málaga y Torremolinos en la provincia de Málaga; en Motril en la provincia de Granada; y en Villanueva de Córdoba y Villarrubia en la provincia de Córdoba.

Con menor intensidad ha sido sentido además en más de medio centenar de localidades andaluzas de Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, además de en Ceuta y la provincia de Ciudad Real.