Sobre las 14.10 de este miércoles en la A-367 ha tenido lugar un accidente múltiple, que ha dejado dos vehículos accidentados y una furgoneta volcada. El suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 25, en las inmediaciones de Cuevas del Becerro, en el tramo en el que se desdobla la vía de subida del puerto El saltillo dirección a Ronda.

Por el estado de los vehículos, podría tratarse de una colisión frontal, pero aún se desconocen las causas del accidente y las personas que han resultado heridas en el accidente de tráfico.

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367 / La Opinión

Hasta el lugar se han desplazado agente de la Guardia Civil, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y Servicios de Emergencias Sanitarias.

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Por el momento, los servicios de emergencias no constan de información sobre el estado de las personas implicadas.