Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE Málaga-MadridFallecimiento de Haitam en TorremolinosEsculturas del PuertoHuelga de médicosVuelve la lluvia a MálagaAccidente múltipleEmpleo en marzoHorarios de los traslados en Málaga
instagramlinkedin

Accidente

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367

El suceso ha tenido lugar sobre las 14-10 horas en la subida del puerto de El Saltillo, en las inmediaciones del pueblo de Cuevas del Becerro

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367 / L.O

Laura Rubio

Laura Rubio

Sobre las 14.10 de este miércoles en la A-367 ha tenido lugar un accidente múltiple, que ha dejado dos vehículos accidentados y una furgoneta volcada. El suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 25, en las inmediaciones de Cuevas del Becerro, en el tramo en el que se desdobla la vía de subida del puerto El saltillo dirección a Ronda.

Por el estado de los vehículos, podría tratarse de una colisión frontal, pero aún se desconocen las causas del accidente y las personas que han resultado heridas en el accidente de tráfico.

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367 / La Opinión

Hasta el lugar se han desplazado agente de la Guardia Civil, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y Servicios de Emergencias Sanitarias.

Noticias relacionadas

Por el momento, los servicios de emergencias no constan de información sobre el estado de las personas implicadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
  2. Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
  3. Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
  4. Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
  5. Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
  6. Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
  7. Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
  8. Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”

El sindicato CCOO dice que la Semana Santa de Málaga "no está perdida" a nivel turístico y ve "alarmismo" en la Junta y los empresarios

El sindicato CCOO dice que la Semana Santa de Málaga "no está perdida" a nivel turístico y ve "alarmismo" en la Junta y los empresarios

Todas las claves del AVE Málaga-Madrid: por qué no hay tren y cuándo y cómo será la vuelta del servicio

Todas las claves del AVE Málaga-Madrid: por qué no hay tren y cuándo y cómo será la vuelta del servicio

Cerca de 150 médicos de Málaga acuden a la manifestación en Sevilla contra el Estatuto Marco: "Nos sentimos totalmente explotados"

Cerca de 150 médicos de Málaga acuden a la manifestación en Sevilla contra el Estatuto Marco: "Nos sentimos totalmente explotados"

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367

Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367

La auténtica tarta de queso vasca aterriza en Málaga

La auténtica tarta de queso vasca aterriza en Málaga

VÍDEO | Concentración de médicos a las puertas del Palacio San Telmo

VÍDEO | Concentración de médicos a las puertas del Palacio San Telmo

Málaga crea 9.000 empleos en la primera mitad de marzo, un 9% menos, a expensas ahora de saber si la falta de AVE en Semana Santa pasa factura

Málaga crea 9.000 empleos en la primera mitad de marzo, un 9% menos, a expensas ahora de saber si la falta de AVE en Semana Santa pasa factura

Adif revisará cada 15 días el avance de las obras de la vía Málaga-Madrid

Adif revisará cada 15 días el avance de las obras de la vía Málaga-Madrid
Tracking Pixel Contents