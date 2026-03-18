Accidente
Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-367
El suceso ha tenido lugar sobre las 14-10 horas en la subida del puerto de El Saltillo, en las inmediaciones del pueblo de Cuevas del Becerro
Sobre las 14.10 de este miércoles en la A-367 ha tenido lugar un accidente múltiple, que ha dejado dos vehículos accidentados y una furgoneta volcada. El suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 25, en las inmediaciones de Cuevas del Becerro, en el tramo en el que se desdobla la vía de subida del puerto El saltillo dirección a Ronda.
Por el estado de los vehículos, podría tratarse de una colisión frontal, pero aún se desconocen las causas del accidente y las personas que han resultado heridas en el accidente de tráfico.
Hasta el lugar se han desplazado agente de la Guardia Civil, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y Servicios de Emergencias Sanitarias.
Por el momento, los servicios de emergencias no constan de información sobre el estado de las personas implicadas.
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