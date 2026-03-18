VÍDEO | Concentración de médicos a las puertas del Palacio San Telmo
Concentración de médicos a las puertas del Palacio de San Telmo para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y en el sistema sanitario público. Los profesionales sanitarios han alzado la voz para denunciar la situación actual y exigir soluciones que garanticen una atención de calidad. Más información
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