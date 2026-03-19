Andalucía amplía la gratuidad de la educación infantil a niños de un año

Andalucía extenderá de cara al curso escolar 2026-2027 la gratuidad de la educación infantil a los niños de un año. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Esta iniciativa supondrá un importante alivio económico para las familias andaluzas, con un ahorro que puede alcanzar los 240 euros al mes por hijo y hasta 2.645 euros por curso, tomando como referencia once meses. Medida que afectará a 102 centros de educación infantil de Málaga y a 271 adheridos.

Con este nuevo anuncio, la medida se extiende también al primer ciclo de infantil, ya que desde el curso escolar 2025/26, Andalucía ofrece educación gratuita para niños y niñas de 2 años en escuelas infantiles de titularidad de la Junta.

"Ya este curso hemos hecho gratuito este servicio para niños que tienen dos años. Y mi compromiso es extenderlo en un futuro a los de 0 años. Hasta 130.000 niños de 1 y 2 años y sus familias se podrán beneficiar de la gratuidad el próximo curso. Una gratuidad que, esperamos, animará a escolarizar al doble de niños que hoy están en las aulas (y pasar de 38.000 matriculados este año a 64.000 potenciales)", ha afirmado el presidente de la Junta.

Andalucía cuenta con una red de 2.197 centros que imparten el primer ciclo de infantil, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Aulas más vacías y menores ratios

La caída de la natalidad ha llevado a que en Málaga se cierren más de 40 aulas y que se creen otras de educación especial. Además, aprovechando la bajada de niños por aula, la Junta anunció que reduciría los ratios en las aulas. Andalucía pasará a 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil (3 años) para el curso 2026-2027.

Por otro lado, Moreno ha dado datos sobre el panorama educativo andaluz y ha afirmado tener “los mejores datos de la historia: el abandono escolar temprano en Andalucía es del 14,5 por ciento, mínimo histórico y baja a la mitad la distancia con Europa”.

Por otro lado, asegura que "la titulación juvenil está en el 77%, diez puntos más desde 2018 y cerca de la media nacional. Y la tasa de 'ninis', en el 13,3%, es la más baja desde 2007. Por eso, animo a las familias a inscribir a sus hijos en el proceso de escolarización que empezará el 1 de abril y que permanece abierto todo el curso", ha pedido el presidente.