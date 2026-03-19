Redes sociales
La Asociación de la Prensa rechaza los insultos de Óscar Puente a periodistas de Málaga
La APM recuerda que el diálogo y el respeto son esenciales para la confianza en las instituciones y los medios, ante la crispación generada por los insultos del ministro Puente
El retraso en la reapertura de la línea AVE Málaga - Madrid no sólo ha ahondado la disputa política que desde hace tiempo enfrenta a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, sino que también ha encendido el debate público en torno al impacto económico que tendrá en la provincia. Cifras discutidas, acusaciones y otros charcos de crítica que no ha esquivado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En las últimas horas el político vallisoletano ha publicado varios tuits señalando a la "derecha andaluza" y en los que ha respondido a periodistas malagueños sin ahorrarse los descalificativos.
Puente, uno de los más activos del Gobierno en su cuenta de X, no sólo ha atizado a la clase política, también ha respondido a informaciones de varios medios de comunicación de Málaga y no se ha ahorrado el insulto con varios periodistas malagueños: "Qué poquito respeto por sí mismos" o "buleros y mamporreros de quinta". Declaraciones que han provocado que este jueves, la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) emita un comunicado de prensa para manifestar "su firme rechazo ante los insultos vertidos en redes sociales por el ministro contra periodistas de La Opinión de Málaga, Sur y Málaga Hoy como reacción a una información, que no ha sido de su agrado, sobre la actual situación de la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid"
La APM considera que "es necesario preservar a los medios de comunicación y a sus profesionales de la polarización política", y recuerda que existen mecanismos más adecuados para aclarar informaciones que se consideren inexactas o incompletas, como el derecho de rectificación. "Debemos recordar que el ejercicio del periodismo es un pilar esencial de calidad democrática, estrechamente vinculado a la libertad de prensa y principios de transparencia y rendición de cuentas, por lo que resulta preocupante que el máximo responsable de un ministerio recurra a la descalificación en lugar de fomentar un clima de respeto", declara la APM en la nota.
Por último, recuerda que "los instrumentos basados en el respeto y en el diálogo son siempre más eficaces y contribuyen a fortalecer la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación, evitando la crispación y odio que se alienta desde las redes sociales".
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