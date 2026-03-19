Así es Centesimal, el proyecto que monitoriza 200 edificios de Málaga para transformar digitalmente la ciudad

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la empresa pública Red.es, y el Ayuntamiento de Málaga han presentado este jueves el despliegue del proyecto Centesimal (Centenas de edificios y sensores inteligentes en Málaga), una iniciativa pionera en España que busca potenciar la transformación digital de Málaga y su posicionamiento como ciudad inteligente, mediante la digitalización de edificios estratégicos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director general de Red.es, Jesús Herrero, han presentado esta iniciativa que se lleva a cabo a través de un convenio para el desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes para la Agenda Digital para España (Pilotos de Edificios Inteligentes).

Esta iniciativa, que se encuentra en fase avanzada de implementación, ha supuesto hasta el momento la dotación de más de 1.000 sensores a 204 edificios e instalaciones significativas de la ciudad, tanto municipales como de otras instituciones y entidades, y la implantación de nodos IoT (Internet of Things). Estos dispositivos permiten recopilar información relativa a distintos parámetros como condiciones meteorológicas, calidad del aire, detección de incendios, edificios, calidad del agua o control de afluencia, entre otros, que permiten la adopción de decisiones y fomentan la planificación estratégica de la ciudad.

Objetivos de Centesimal

Una vez completada la instalación en la totalidad de los edificios previstos (218) y desarrollado los casos de uso al completo, se pondrá la información a disposición de las diferentes áreas municipales. Esta iniciativa impulsada por Red.es permitirá avanzar en una gestión urbana más eficiente, sostenible, integrada y basada en datos.

Entre las entidades participantes se encuentran organismos e instituciones públicas, empresas y equipamientos culturales, educativos y sanitarios, además de diversas entidades municipales.

El Ayuntamiento se encarga de la instalación de los equipos, su integración en la red de nodos IoT de la plataforma inteligente de la ciudad y su conservación y mantenimiento durante un periodo de cinco años.

Edificios incluidos en Centesimal

En concreto, ya son 23 empresas y entidades las que se han unido, entre ellas se encuentran: AENA, ADIF Alta Velocidad, Autoridad Portuaria, Cruceros Málaga S.A. (Terminal de Cruceros), DEKRA Testing and Certification S.A.U., Parque Tecnológico de Andalucía S.A., VCE Votorantim Cementos España SA, Universidad de Málaga, Escuela Superior de Estudios de Empresa, S.A. (ESESA), Eurogate Group Terminals S.L., Beanbe Málaga S.L. (Hotel Atarazanas), Maga Museo S.L. (Museo de Automovilismo y Moda), Museo Carmen Thyssen Málaga, Obispado de Málaga, Desarrollos Asistenciales SUR SL (HM Hospital Gálvez), Hotel Málaga Palacio y Vithas Sanidad Málaga Internacional, S.L.; y, en el ámbito municipal, Teatro Cervantes e Iniciativas Audiovisuales S.A., Promálaga, Emasa, Limasam, Fycma y Parcemasa.

El director general de Red.es, Jesús Herrero; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, en la presentación de 'Centesimal'. / L. O.

El proyecto Centesimal cuenta con un presupuesto de 4.961.000 euros (IVA incluido), de los que el 80% los aporta Red.es, un total de 3.968.800 euros, con la cofinanciación del FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) y el 20%, 992.200 euros, por parte del Consistorio. Para el desarrollo del proyecto se han suscrito convenios de colaboración con diferentes entidades que han autorizado la instalación de los dispositivos en sus instalaciones.

Sensorización de edificios para la toma de decisiones

Los datos obtenidos se están integrando en la plataforma inteligente municipal, lo que permitirá mejorar la gestiónde los edificios, optimizar recursos y contribuir a la planificación estratégica de la ciudad mediante el análisis de información en tiempo real.

En concreto, se han desplegado más de 20 sistemas inteligentes con sensores para medir parámetros ambientales, estructurales y operativos, incluyendo calidad del aire y agua, ruido, radiación electromagnética, sistemas de riego, control de afluencia, consumo energético, detección de emergencias, así como sistemas de posicionamiento, conteo de personas, control de accesos y confort interior.

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Los datos que se recaban de los edificios sensorizados permiten, entre otros, su uso para la monitorización del ciclo integral del agua, monitorización de vehículos en terminales de transporte, reducción del consumo eléctrico en edificios, tratamiento de datos climáticos y de calidad del aire, control de la contaminación acústica y electromagnética, conservación de edificios y flujo de transeúntes en zonas peatonales.