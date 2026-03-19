Degustación gratuita de guiso y música en directo: así es el Día de la Tagarnina en Villanueva del Rosario, que se celebra este sábado

Villanueva del Rosario se prepara para celebrar este sábado una de sus fiestas más emblemáticas, su Día de la Tagarnina, que este año cumple su edición número 11 con una agenda que contará con degustaciones gratuitas, música en directo y una ruta senderista.

Este evento que ha sido declarado por la Diputación de Málaga como Fiesta de Singularidad Turística Provincial nace con el objetivo de poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la zona, la tagarnina, un vegetal comestible que crece de forma silvestre.

Villanueva del Rosario rinde homenaje a la tagarnina

Este ingrediente que es muy usado en guisos, revueltos y ensaladas es una de las señas de identidad de Villanueva del Rosario, donde ir "de tagarninas" se ha convertido en una costumbre que se repite cada año, en la que los vecinos salen al campo a recolectar y arrancar las púas de este producto.

Villanueva del Rosario celebra su Día de la Tagarnina con degustaciones gratuitas, música en directo y rutas de senderismo / Diputación de Málaga

Y para celebrar esta tradición, el municipio organiza distintas actividades para poner en valor no solo el uso culinario de este bocado tradicional, sino también el propio ambiente y riqueza paisajístico de la zona.

Actividades destacadas para el Día de la Tagarnina

Por ello, este sábado la localidad malagueña contará con una ruta de senderismo, diversas actuaciones de música en directo, puestos de artesanía y productos típicos, y degustaciones gratuitas.

Villanueva del Rosario celebra su Día de la Tagarnina con degustaciones gratuitas, música en directo y rutas de senderismo / Diputación de Málaga

Así, la jornada del sábado arrancará a las 8.30 horas con la ruta de senderismo y desayuno en el Nacimiento del Río Cerezo 'El Chorro', una actividad que tendrá un coste de 5 euros para los participantes y que saldrá del parque de la Fuente Vieja.

Música en directo y degustación gratuita en Villanueva del Rosario

Tras esto, se producirá a las 13.30 horas la degustación gratuita de guiso típico de tagarnina, junto a lo que se podrá disfrutar de "ocho horas de música en directo" con las actuaciones de los grupos Cuarto Compás, Orquesta Rebelión y Grupo de Versiones Olivetti.

De igual modo, durante toda la jornada se instalarán puestos con toda clase de artículos de artesanía y productos típicos de la zona.

Y para facilitar la llegada al municipio desde el resto del territorio, se dispondrá un autobús gratuito desde todos los pueblos de la comarca Sierra Norte de Málaga.

"Será una jornada para saborear nuestra tradición, nuestra tierra y nuestra identidad", recalcan desde el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario sobre esta actividad que busca aunar gastronomía, tradición y cultura en un "ambiente inmejorable".