Caen en la Costa del Sol dos fugitivos implicados en crímenes en Turquía y Ucrania

La Policía Nacional ha detenido en la última semana en dos actuaciones independientes sendos fugitivos en la Costa del Sol. Según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga, los prófugos, reclamados por la justicia turca y ucraniana, han sido arrestados en los municipios de Estepona y Marbella en virtud a sendas órdenes internacionales de detención. Ambos están relacionados con delitos violentos contra las personas en los que se emplearon armas de fuego, uno con resultado de muerte y otro que acarreó lesiones graves a la víctima en una tentativa de asesinato. "Los arrestos son fruto de la intensificación de los controles de seguridad en prevención de la delincuencia en la Costa del Sol", han explicado en un comunicado.

La primera de las detenciones tuvo lugar el 9 de marzo en la avenida de Pernet, en Estepona. Un control policial efectuado por agentes adscritos al Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de esta localidad en ese punto conllevó la identificación de los ocupantes de un vehículo, entre ellos un varón turco de 26 años al que le constaba una orden de búsqueda decretada por Interpol a instancias de las autoridades de Turquía. La requisitoria tiene su origen en en septiembre de 2023 en la ciudad de Esmirna, donde el fugitivo mantuvo contacto con los autores de un homicidio de una persona a tiros e incluso les facilitó el desplazamiento.

Nueva Andalucía

Días después, en Marbella, el pasado 16 de marzo, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) detuvieron en Nueva Andalucía a un ucraniano de 34 años. La orden de búsqueda y detención había sido emitida también por Interpol a instancias de las autoridades de su país, en este caso porque estaba involucrado en el intento de asesinato de un hombre en 2019 en la ciudad ucraniana de Zaporiyia. La víctima recibió tres disparos que le dejaron gravemente herido, aunque la rápida actuación de los sanitarios frustró el plan del autor.

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Los dos fugitivos han sido trasladados a la Audiencia Nacional, donde se tramitará la extradición a los países que los reclaman.