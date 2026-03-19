La Escuela de Nómada de Fotografía y la Fundación Unicaja inician la tercera temporada de talleres gratuitos en Málaga

Después de dos años recorriendo municipios, la Escuela Nómada de Fotografía y la Fundación Unicaja arrancan su tercera temporada con la misma premisa con la que nació este proyecto: llevar la cultura visual al mayor número de colectivos sociales posibles de Málaga y su provincia, como herramienta de inclusión y autoestima.

Casi mil personas se han beneficiado de manera directa hasta ahora de los talleres fotográficos gratuitos que cuentan con el patrocinio de la Fundación Unicaja y se ha llegado a una treintena de colectivos sociales de Málaga y provincia.

Esta nueva temporada visitará municipios como Teba, Macharravialla, Vélez Málaga, Comares, Alameda o Álora entre otros.

Lo que comenzó como una iniciativa cultural itinerante se ha consolidado como un proyecto con un marcado impacto social, cuya finalidad es transformar realidades personales a través de la creación artística.

Colectivos diversos

Durante este tiempo, la Escuela de Nómada de Fotografía y la Fundación Unicaja han trabajado con colectivos muy diversos: jóvenes en riesgo de exclusión social, familias desestructuradas, personas con problemas de salud mental, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad intelectual, mayores o personas desempleadas entre otros muchos.

Mariano Pozo, director de la Escuela Nómada de Fotografía f22. / L.O

En cada parada, el objetivo ha sido el mismo: ofrecer formación fotográfica como herramienta de expresión, pero también como vía de fortalecimiento personal. Con el paso de las ediciones, el proyecto se ha consolidado como una forma eficaz de reforzar la autoestima en personas que, por distintas circunstancias, necesitan reconstruir la confianza en sí mismas. A través de dinámicas participativas y proyectos individuales, los alumnos descubren capacidades que muchas veces desconocían. El simple hecho de ver su trabajo expuesto públicamente, reconocido y valorado por su entorno, genera un efecto profundamente positivo, explican desde la escuela.

Mariano Pozo, director de la Escuela, subraya que el aprendizaje técnico es solo una parte del proceso, “lo más importante es que cada persona entienda que tiene algo que contar y que su mirada es muy válida”, explica. Esa validación, asegura, “se traduce en mayor seguridad, mejor comunicación y una actitud más activa ante nuevos retos”.

Más allá del aprendizaje técnico, los talleres invitan a detenerse, observar y apreciar lo cotidiano, lo que permite no solo mejorar las habilidades creativas de los alumnos participantes, sino ayudar a las personas a cambiar la forma en que se perciben a sí mismas y a su entorno.

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Exposiciones finales

La exposición final de cada taller fotográfico se ha convertido en uno de los momentos más significativos de cada curso. No solo muestran imágenes, sino historias de superación, esfuerzo y descubrimiento personal. En muchos casos, la experiencia ha servido como punto de partida para que los participantes continúen formándose o se impliquen en nuevas actividades culturales y sociales.