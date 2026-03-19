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Gasolina en Málaga: la liberación de barriles de combustible no frena la subida de los precios

Las estaciones de servicio alegan que sólo el fin de la guerra podría rebajar el precio a unos combustibles que han subido al menos 40 céntimos por litro

El litro de los principales combustibles roza de media los dos euros

El litro de los principales combustibles roza de media los dos euros / La Opinión

Fran Extremera

Fran Extremera

Málaga

Existen dudas sobre la medida que España acaba de tomar, sobre la liberación de sus reservas estatales de barriles de combustible, tal y como ya había hecho Estados Unidos, y el impacto que en Málaga pueda tener en el precio final del litro de gasolina o de gasóleo. Para enfriar la inflación energética, a juicio de los propietarios de gasolineras, lo primero sería ver un fin definitivo al conflicto bélico y la recuperación del tráfico de petróleo en Oriente Medio.

ZARAGOZA, 18/03/2026.-Cartel informativo del previo del carburante en una gasolinera de Zaragoza, este miércoles. El sector agrario ha asumido ya un sobrecoste de hasta 100 millones de euros por la guerra, especialmente por el encarecimiento de un 28 % del gasóleo y de más del 40 % de los fertilizantes, siendo los herbáceos (cereales y oleaginosas) y los cítricos los más afectados hasta el momento, sobrecoste que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) cifra en cuatro millones de euros semanales en el sector primario de la Comunitat Valenciana. EFE/ Javier Belver

La liberación de los barriles no ha impedido que el precio de gasolina y diésel se incremente entre 1 y 2 céntimos / eFE

Oferta y demanda de carburantes

En una de las estaciones de servicio del distrito de carretera de Cádiz, en Málaga capital, uno de los responsables alegaba que la liberación de 3,75 millones de barriles de gasolina, gasoil y también queroseno, anunciada el martes por el Ejecutivo central, será progresiva y a lo largo de dos semanas. «Estamos a la espera de ver la evolución. Aquí funcionamos por la oferta y la demanda. En los primeros días, al subir los precios, muchos usuarios llenaron de repente sus depósitos. Pero esa tendencia se ha detenido y ahora todo vuelve a normalizarse un poco», relataba sobre esos días caóticos, de retenciones en los accesos a las gasolineras.

Lejos de bajar los precios, como media, este miércoles los usuarios recibían la noticia de la liberación de los barriles con incrementos en el litro de gasolina y diésel de entre 1 y 2 céntimos. Es lo que indicaban a este periódico, a pie de surtidor, algunos propietarios que se disponían a repostar. Aún con esa tendencia de optar por los vehículos eléctricos, la mayor parte del parque móvil en Málaga se mueve aún con combustibles derivados del petróleo.

La medida estatal para poner en el mercado productos petroleros procedentes de la reserva estratégica, la misma que también se ha tomado en EEUU, fue tomada en España a raíz del acuerdo tomado la pasada semana con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

MADRID, 18/03/2026.- La Bolsa española ha cerrado este miércoles con una subida del 0,29 % propiciada por el empuje de la banca en una jornada volátil marcada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y la escalada de los precios del crudo y el gas natural. Al cierre de la sesión, el selectivo IBEX 35 ha sumado 50,4 puntos, ese 0,29 %, hasta situarse en 17.299,1 enteros, a pesar de lo cual pierde un 0,05 % en lo que va de año. EFE/ Vega Alonso

La Bolsa española ha cerrado este miércoles con una subida del 0,29% / EFE

Relajar el mercado

La intención es la de «calmar el mercado y bajar el precio del crudo», disparado por la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz. La primera tanda de combustibles representa el consumo medio para cuatro días de gasolinas, gasóleos y querosenos para aviación. Según la legislación vigente, España debe mantener almacenados el combustible para 92 días. Lo pactado permitirá liberar reservas por 12,3 días, de aquí a final de marzo.

Recordemos que allá por el mes de enero, en la provincia malagueña, la gasolina más utilizada no alcanzaba de media la barrera de 1,50 euros por litro. Este miércoles dicho importe rozaba de media la cifra de 1,80 euros. En el portal estatal que a diario actualiza los precios de los combustibles, observamos que el gasóleo también se encuentra ya en 1,90 de media, aunque la variante A+ se encuentra en muchas estaciones de servicio incluso por encima de los 2 euros.

17/03/2026 March 15, 2026, Taichung, Taiwan: A map depicting the Kharg Island, the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman is displayed on a screen POLITICA Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

Hormuz y el Golfo de Omán, epicentro del conflicto entre Israel, EEUU e Irán / Europa Press

Lo acordado este martes por el Consejo de Ministros parte de una decisión internacional. Los países de la AIE han decidido poner en los mercados un total de 400 millones de barriles de sus reservas estatales. En el caso de España, de dicha cuantía le corresponde el 2,9%. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, expresaba que ese porcentaje corresponde a 11,2 millones de barriles, de los 122 millones que forman la reserva estratégica española de petróleo y productos derivados. La cantidad de 3,75 millones corresponde por lo tanto a una primera tanda.

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La propia Aagesen no consiguió dar certezas sobre el efecto real de esta medida, puesto que el precio del crudo tampoco se calmó la pasada semana, cuando la AIE anunció de manera oficial la decisión histórica de poder poner en el mercado 400 millones de barriles. Esta situación es la que alegaban quienes están al frente de varias de las gasolineras de mayor facturación en la capital costasoleña.

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