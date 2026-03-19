Gasolina en Málaga: la liberación de barriles de combustible no frena la subida de los precios

Existen dudas sobre la medida que España acaba de tomar, sobre la liberación de sus reservas estatales de barriles de combustible, tal y como ya había hecho Estados Unidos, y el impacto que en Málaga pueda tener en el precio final del litro de gasolina o de gasóleo. Para enfriar la inflación energética, a juicio de los propietarios de gasolineras, lo primero sería ver un fin definitivo al conflicto bélico y la recuperación del tráfico de petróleo en Oriente Medio.

La liberación de los barriles no ha impedido que el precio de gasolina y diésel se incremente entre 1 y 2 céntimos / eFE

Oferta y demanda de carburantes

En una de las estaciones de servicio del distrito de carretera de Cádiz, en Málaga capital, uno de los responsables alegaba que la liberación de 3,75 millones de barriles de gasolina, gasoil y también queroseno, anunciada el martes por el Ejecutivo central, será progresiva y a lo largo de dos semanas. «Estamos a la espera de ver la evolución. Aquí funcionamos por la oferta y la demanda. En los primeros días, al subir los precios, muchos usuarios llenaron de repente sus depósitos. Pero esa tendencia se ha detenido y ahora todo vuelve a normalizarse un poco», relataba sobre esos días caóticos, de retenciones en los accesos a las gasolineras.

Lejos de bajar los precios, como media, este miércoles los usuarios recibían la noticia de la liberación de los barriles con incrementos en el litro de gasolina y diésel de entre 1 y 2 céntimos. Es lo que indicaban a este periódico, a pie de surtidor, algunos propietarios que se disponían a repostar. Aún con esa tendencia de optar por los vehículos eléctricos, la mayor parte del parque móvil en Málaga se mueve aún con combustibles derivados del petróleo.

La medida estatal para poner en el mercado productos petroleros procedentes de la reserva estratégica, la misma que también se ha tomado en EEUU, fue tomada en España a raíz del acuerdo tomado la pasada semana con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La Bolsa española ha cerrado este miércoles con una subida del 0,29% / EFE

Relajar el mercado

La intención es la de «calmar el mercado y bajar el precio del crudo», disparado por la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz. La primera tanda de combustibles representa el consumo medio para cuatro días de gasolinas, gasóleos y querosenos para aviación. Según la legislación vigente, España debe mantener almacenados el combustible para 92 días. Lo pactado permitirá liberar reservas por 12,3 días, de aquí a final de marzo.

Recordemos que allá por el mes de enero, en la provincia malagueña, la gasolina más utilizada no alcanzaba de media la barrera de 1,50 euros por litro. Este miércoles dicho importe rozaba de media la cifra de 1,80 euros. En el portal estatal que a diario actualiza los precios de los combustibles, observamos que el gasóleo también se encuentra ya en 1,90 de media, aunque la variante A+ se encuentra en muchas estaciones de servicio incluso por encima de los 2 euros.

Hormuz y el Golfo de Omán, epicentro del conflicto entre Israel, EEUU e Irán / Europa Press

Lo acordado este martes por el Consejo de Ministros parte de una decisión internacional. Los países de la AIE han decidido poner en los mercados un total de 400 millones de barriles de sus reservas estatales. En el caso de España, de dicha cuantía le corresponde el 2,9%. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, expresaba que ese porcentaje corresponde a 11,2 millones de barriles, de los 122 millones que forman la reserva estratégica española de petróleo y productos derivados. La cantidad de 3,75 millones corresponde por lo tanto a una primera tanda.

La propia Aagesen no consiguió dar certezas sobre el efecto real de esta medida, puesto que el precio del crudo tampoco se calmó la pasada semana, cuando la AIE anunció de manera oficial la decisión histórica de poder poner en el mercado 400 millones de barriles. Esta situación es la que alegaban quienes están al frente de varias de las gasolineras de mayor facturación en la capital costasoleña.