El Gobierno espera adjudicar en mayo la obra de construcción del Imec en el PTA de Málaga

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que ha estado en la tarde de este jueves en Málaga, ha avanzado que la adjudicación del contrato de 190 millones de euros para la construcción del centro de microelectrónica Imec está prevista para este próximo mes de mayo. El Gobierno de España tiene comprometidos 500 millones de euros para este gran proyecto de microlectrónica, que estará ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y cuya inauguración se realizará en 2030. Las obras se licitaron este pasado mes de enero.

"Imec va a ser una de las salas más potentes de Europa en diseño y producción de chips y semiconductores, algo vital para España y Europa”, ha detallado el ministro, que se ha felicitado de que esta institución, con sede en Lovaina, eligiera España y Málaga como ubicación.

Además, ha destacado que el proyecto es "una bendición" para el territorio, porque "va a crear un importante ecosistema en Málaga", ya que en con el Imec "trabajan cientos de empresas, proveedores y clientes”.

La futura sede del Imec en el PTA de Málaga. / L.O.

López ha explicado que, a través de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), se están realizando inversiones por toda España en empresas y startups españolas “para que crezcan y se queden en nuestro país”.

Presentación del Proyecto Centesimal

El titular de Transformación Digital y de la Función Pública ha intervenido este jueves en el Polo Digital de Tabacalera en Málaga en la presentación del despliegue del Proyecto Centesimal, en el que su Ministerio ha participado con una inversión de casi cuatro millones (80% del total) junto al Ayuntamiento de Málaga, que aporta un millón de euros.

López, acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha calificado la iniciativa de "una auténtica revolución tecnológica, económica y urbana que pone los datos al servicio de la gente".

El Proyecto Centesimal tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de Málaga a través de la tecnología y la digitalización, haciendo la ciudad más sostenible, más segura y accesible.

Censores en edficios emblemáticos

Para ello, este proyecto desarrolla 24 casos de uso mediante sensores y nodos IoT en ámbitos como la movilidad, el medioambiente, el bienestar y la inclusión digital. Edificios emblemáticos de la capital malagueña, como el Palacio de la Alcazaba, la estación de tren María Zambrano, o el Edificio Tabacalera, donde está ubicado Centesimal; pasan a estar conectados a una plataforma urbana avanzada que permite recopilar, analizar y explotar datos en tiempo real para optimizar la gestión de sus recursos.

El ministro ha destacado la "implicación" del Gobierno en el "cambio estructural de arriba abajo" y en "la revolución digital" desarrollada en Andalucía que, ha recordado, "no cae del cielo".

"Es una ola de transformación pedida por la ciudadanía, pensada por la academia y empujada por la colaboración público-privada y la voluntad política", ha explicado antes de tender la mano al Ayuntamiento para seguir avanzando en "su ambición transformadora".

Optimización de datos

En este sentido, López ha destacado la inversión que el Ministerio ha hecho en el Proyecto Centesimal, que permitirá "optimizar los datos para gestionar mejor el consumo energético, el ruido, el agua, la calidad del aire, los aparcamientos, las basuras, la administración digital o los servicios de salud".

"En definitiva, un ejemplo de la soberanía digital que el Gobierno tiene por bandera y que necesita una visión 360 en las 50 provincias de España", ha afirmado.

Esta visión se traduce en programas de ayudas como el Kit Digital y el Kit Consulting, que han beneficiado a más de 11.600 pymes y autónomos sólo en la ciudad de Málaga y a más de 155.500 en toda Andalucía.

El ministro ha explicado que este proyecto es una vía "para hacer de Málaga un escaparate de resultados del modelo de Smart City ‘made in Spain’" y ha defendido la apuesta del Gobierno por las Ciudades y Territorios Inteligentes, con una inversión superior a los 200 millones de euros, de los que 11 millones se han invertido en Andalucía.