Grandes empresas malagueñas como Dcoop, Trops o Mayoral, afectadas por la guerra

Grandes empresas malagueñas de diversos sectores como las agroalimentarias Dcoop y TROPS o la textil Mayoral se encuentran afectadas por la guerra con Irán en aspectos como las dificultades logísticas derivadas del conflicto en la zona.

El Grupo cooperativo Dcoop, considerado uno de los mayores productores mundiales de aceite de oliva, ha sufrido la paralización de mercancías en varios contenedores en tránsito, sobre todo de aceituna de mesa, que es lo que más vende en ese área.

Este veterano exportador a países del Golfo Pérsico considera ese mercado "interesante" y tradicional y suele acudir a las ferias comerciales que se organizan en la región, según han asegurado fuentes de la compañía.

Exportaciones de Dcoop: aceituna de mesa, aceite y frutos secos

La compañía, que exporta fundamentalmente en la zona aceituna de mesa, algo de aceite y algo de frutos secos, ha padecido incidencias en el entorno del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz y la paralización del tráfico marítimo.

Las ventas de Dcoop a países del golfo Pérsico suponen unos 15 millones de euros anuales de media, en torno a un 2 % de los 700 millones de su exportación del pasado año, aunque destacan la importancia de ese mercado, "cualitativamente interesante por lo que supone de clientes con alto poder adquisitivo".

Por su parte, la cooperativa TROPS, principal comercializadora española de aguacate y productor también de mango, ha informado de que se ve afectada porque la subida del petróleo y sus derivados repercute directamente en elementos clave de la actividad, como los abonos, fitosanitarios, fertilizantes y el combustible para tractores y camiones.

Esto último se refiere tanto a la venta al cliente como el transporte entre centros de trabajo.

Preocupación por un efecto inflacionista

En general, también les preocupa el efecto inflacionista que todo esto puede conllevar porque puede reducir la capacidad de compra de los consumidores, según ha indicado su director general, Víctor Luque.

Las consecuencias para su actividad tienen que ver con el impacto que el conflicto puede causar sobre el precio del petróleo, con efectos directos sobre los costes de producción, manipulación y distribución en el sector agroalimentario, ya que una subida del crudo repercute de forma inmediata en insumos esenciales para la actividad agraria.

Consideran que esta situación puede tener un efecto añadido sobre la economía en general, al contribuir a un aumento de la inflación, y que el encarecimiento generalizado de costes puede terminar reduciendo la renta disponible de los consumidores y, por tanto, afectar al comportamiento de la demanda.

Impacto en la cadena agroalimentaria

La empresa ha subrayado que, en un contexto de alta incertidumbre internacional, cualquier tensión prolongada sobre la energía y la logística acaba teniendo impacto en toda la cadena agroalimentaria, desde el campo hasta el consumidor final.

Mientras, desde la empresa Mayoral han precisado que la situación del conflicto afecta sobremanera a sus clientes multimarca y, sobre todo, a sus franquiciados en Líbano, Catar, Israel, Abu Dabi y Dubai, tanto por la caída de la venta como por las dificultades logísticas para la actual campaña de envíos y la mala psicología para las ventas futuras.

Para esta compañía textil la zona en cuestión se trata de una de las que tiene más potencial, según han destacado.