Subvenciones
Málaga abre el plazo de solicitud de ayudas para campamentos de verano: hasta 70 euros semanales por niño
Las familias malagueñas podrán solicitar, a partir del 19 de marzo, las ayudas municipales para campamentos de verano, que priorizarán a quienes acrediten dificultades económicas para acceder a este recurso
Ignacio Iribarnegaray
El plazo de solicitud de ayudas para campamentos de verano en Málaga capital comienza este jueves 19 de marzo, con idea de ofrecer una ayuda a familias con pocos recursos para que los menores accedan a este recurso educativo y de ocio. La campaña, llamada “Educa en verano”, está limitada a familias con hijos de entre 3 y 12 años. La solicitud debe realizarse a través de la web del Ayuntamiento de Málaga o presencialmente en la Oficina de Registro y en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC).
Ayudas y condiciones
Las ayudas consisten en subvenciones de 45 euros por semana y por niño para campamentos sin comedor. Para los campamentos que sí incluyan comedor, el menor solicitante recibirá 70 euros por semana. Este subsidio se concede hasta un máximo de 3 semanas.
El dinero se entregará directamente a las familias, no a las entidades organizadoras de los campamentos. Las aportaciones se limitan a quienes participien en campamentos urbanos de verano dentro del municipio de Málaga.
El plazo de inscripción está abierto desde el 19 de marzo hasta el 7 de abril.
Para decidir la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), priorizando a familias con menos recursos. Aquellas que acrediten dificultades económicas recibirán el 90% de la ayuda por adelantado, y el 10% restante se abonará tras justificar la asistencia al campamento.
Historia de la ayuda
Esta iniciativa forma parte de un programa que el Ayuntamiento de Málaga impulsa desde 2011. En 2025 se aceptaron 364 subvenciones, que beneficiaron a 535 menores, por un total de 96.045 euros. Este año, la partida destinada asciende a 100.000 euros.
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