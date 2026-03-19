Málaga es la ciudad "más feliz" de España por su calidad de vida, según el Spain Happy Index: ¿qué municipios de la Costa del Sol figuran en la zona alta?

Málaga vuelve a liderar el ranking de ciudades "más felices" de España por su calidad de vida, según el Spain Happy Index 2026 de Sonneil Homes, un estudio que analiza más de 8.000 municipios en función de variables como el número de días soleados y lluviosos, la temperatura media anual, las condiciones de viento, la calidad y accesibilidad de servicios (salud, educación, infraestructuras) y el entorno natural y bienestar subjetivo.

Este viernes 20 de marzo se celebra precisamente el Día Internacional de la Felicidad, una jornada impulsada por la ONU para poner en valor el bienestar y la calidad de vida de las personas.

El Sonneil Happy Index subraya factores como el clima, la cercanía a aeropuertos, los servicios educativos y sanitarios y el carácter costero o interior de los municipios. Se confirma que Andalucía es la comunidad más representada en esta singular clasificación de la "felicidad" con Málaga (91,36 puntos sobre 100) y Almería (90,88) a la cabeza de la clasificación.

Sonneil Homes es una compañía inmobiliaria especializada en la venta de viviendas de segunda residencia en las zonas costeras más demandadas de España.

Málaga, con 310 días de sol al año, temperaturas medias de 18 grados, 49 jornadas de lluvia y un nivel de viento moderado (22), se convierte así en la ciudad más feliz de España. "Ciudad costera, con aeropuerto internacional a pocos kilómetros y una amplia red de hospitales y colegios, concentra todos los factores que refuerzan la calidad de vida", señala la compañía.

Almería, con 310 días de sol al año y apenas 27 jornadas de lluvia (uno de los registros más bajos del paí) es la segunda por "su clima estable, su vínculo con el mar y el acceso a servicios esenciales".

El podio nacional lo completa Ibiza, con 90,86 puntos, gracias a su "clima equilibrado", con 311 días de sol al año, temperaturas medias de 19 grados y su carácter insular, unido a la disponibilidad de servicios sanitarios, educativos y conexiones con el resto del país. Justo detrás aparece Alicante (89,99 puntos), una capital mediterránea que combina 299 días de sol al año, temperaturas medias cercanas a los 20 grados, una oferta consolidada de servicios urbanos que contribuyen a su posición en el índice y una gran conectividad gracias a su aeropuerto internacional.

El Mediterráneo domina el "mapa de la felicidad"

Tras las cuatro primeras posiciones aparecen otras capitales muy bien valoradas como Tarragona (88,70 puntos), Cádiz (88,12) o Santa Cruz de Tenerife (88,06), ciudades donde el clima, la cercanía al mar y la calidad de las infraestructuras influyen de forma decisiva en el bienestar de sus habitantes.

En el caso de las grandes ciudades españolas, Barcelona alcanza los 86,90 puntos, con 298 días de sol al año, mientras que Valencia obtiene 85,97 puntos, con 281 jornadas soleadas y una temperatura media cercana a los 20 grados.

También aparecen en posiciones destacadas Sevilla (84,35 puntos) y Granada (83,15), consolidando el peso de Andalucía en el mapa del bienestar urbano en España. Incluso capitales del interior como Madrid, con 83,13 puntos, se sitúan entre las ciudades mejor valoradas del índice. La capital cuenta con 277 días de sol al año, además de una de las redes sanitarias, educativas y de transporte más completas del país.

"El bienestar de una ciudad no depende únicamente de su actividad económica o cultural, sino también de factores ambientales y de servicios que condicionan la calidad de vida diaria Este índice demuestra que España cuenta con numerosos territorios capaces de ofrecer una calidad de vida excepcional, desde grandes capitales hasta ciudades costeras o insulares donde el clima, las infraestructuras y el entorno natural se combinan de forma especialmente favorable", explica Andrés Pedrera, CEO de Sonneil Homes.

Más allá de las capitales: municipios costeros se cuelan entre los lugares más felices de España

Más allá de las capitales de provincia, el Spain Happy Index 2026 también sitúa en posiciones muy destacadas a municipios de tamaño medio y ciudades turísticas donde el clima, el entorno y el acceso a servicios generan altos niveles de bienestar. Es el caso de localidades como Santa Pola (90,62 puntos), Los Alcázares (89,77), Roquetas de Mar (89,61) o Elche (89,40), todas ellas con cerca de 300 días de sol al año y una fuerte relación con el mar.

También aparecen en posiciones muy destacadas municipios de la Costa del Sol de Málaga como Torremolinos (89,25) o Fuengirola (88,66), así como destinos mediterráneos como Salou o Benidorm, que combinan clima estable, servicios consolidados y una amplia oferta de ocio y actividad económica durante todo el año.

Clientes en un chiringuito de Málaga capital. / GREGORIO MARRERO

El mapa andaluz de la felicidad confirma el enorme peso de la costa. También se sitúan muy arriba Benalmádena (88,60 puntos), con 311 días de sol, 45 días de lluvia y solo 3 puntos de viento; Cádiz (88,12), con 317 días de sol, 49 jornadas de lluvia, viento de 64 y una temperatura media de 20 grados; Marbella (88,05), con 305 días de sol, 19 de lluvia y 19 grados; o Rincón de la Victoria (87,97), con 306 días de sol, 37 días de lluvia y una temperatura media de 22 grados.

Entre los municipios andaluces mejor posicionados figueran además el Puerto de Santa María (87,89 puntos), Sanlúcar de Barrameda (87,61), Chipiona (86,81), Mijas (86,79), Carboneras (86,71) y Rota (86,68), todos ellos con un patrón similar: clima favorable, proximidad al mar y una oferta consolidada de servicios e infraestructuras.

Tanto costa como interior

"Uno de los elementos más llamativos del índice es que la felicidad en Andalucía no responde a un único patrón. Hay municipios costeros muy bien posicionados, como Málaga, Roquetas de Mar, Torremolinos, Benalmádena, Cádiz o Marbella, pero también localidades del interior o de áreas metropolitanas que logran posiciones muy altas gracias a una combinación de temperatura media agradable, bajo número de días de lluvia, buena conectividad y acceso a servicios", apunta el estudio de Sonneil Homes.

Noticias relacionadas

En Baleares, el índice sitúa en posiciones destacadas a municipios como Calvià, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia o Palma, que destacan por su clima templado, su carácter insular y una sólida red de servicios vinculados al turismo y la actividad económica. En Canarias, por su parte, municipios como Arona, Arrecife o Tías superan en muchos casos los 330 días de sol al año, lo que confirma el peso del archipiélago en el mapa del bienestar en España.