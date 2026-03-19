Mapfre alcanza un volumen de negocio en Málaga de 335 millones en primas, la mayor cifra de Andalucía

La compañía aseguradora Mapfre registró en 2025 un volumen de negocio en la provincia de Málaga de 335 millones de euros en primas, con un crecimiento del 14,8% respecto al año anterior. Esta provincia supone el 3,4% del total del negocio de la empresa en España y vuelve a situar a Málaga como primera provincia andaluza en ingresos, por delante de Sevilla (297,8 millones de euros), y también como la plaza donde más crece, según los datos presentados este jueves por la compañía.

El negocio de Mapfre en Andalucía alcanzó en 2025 los 1.201 millones de euros en primas, lo que representa un crecimiento del 10,8% respecto al año anterior. La cuota de Málaga dentro del negocio de la empresa aseguradora en Andalucía es de casi el 28%.

Esta región supone el 12,8% del total de negocio de Mapfre en España, que creció a nivel nacional un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros con un beneficio neto ascendió a 436 millones de euros (un 24,5% más).

Ramas de actividad: automóvil, a la cabeza

El seguro de autos es el más importante por volumen de primas para Mapfre en la zona de Andalucía, y en 2025 alcanzó los 491,1 millones de euros (+5,0%). La aseguradora cuenta con más de 1,03 millones vehículos asegurados a nivel andaluz.

En 2025, el negocio de seguros de hogar de Mapfre en Andalucía llegó a 121 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,3% en comparación con 2024. Y en el ramo de comunidades, se superaron los 35 millones de euros en primas (+14,6%).

El ramo de salud también ha experimentado un incremento del 1,8% respecto al año anterior, alcanzando los 115,6 millones de euros en primas. Mapfre cuenta con más de 164.000 clientes en este ramo en Andalucía.

El seguro industrial, por su parte, creció un 2,9% hasta los 51 millones de euros. El ramo de vida, a su vez, logró el pasado año los 252,9 millones de euros en primas.

Un local de Mapfre. / Shutterstock

La aseguradora anunció hace ahora en 2025 un plan para abrir en tres años 90 nueva oficinas en Andalucía, de las que 15 estarán situadas en la provincia malagueña. Mapfre contaba, antes de anunciar esa expansión, con más de 600 sucursales y casi 1.000 empleados en la comunidad andaluza y 120 oficinas y 300 trabajadores en el caso de Málaga.

Mapfre en España

Mapfre cuenta en esta comunidad con más de 1,26 millones clientes y 608 oficinas. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.