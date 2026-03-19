Una marcha en Málaga buscará dar visibilidad a pacientes con cáncer de colon y promover el ejercicio

Málaga acogerá por primera vez una marcha contra el cáncer de colon, una iniciativa que se celebra de forma simultánea en varias provincias andaluzas y que convierte a la capital de la Costa del Sol en una de las protagonistas de esta acción de concienciación. Se trata, además, de la segunda edición en la que este tipo de evento se organiza en Andalucía.

La caminata, de carácter no competitivo, arrancará a las 11:00 horas y estará acompañada de un desayuno saludable, en una jornada pensada para aunar deporte, salud y convivencia.

Una iniciativa impulsada desde la oncología andaluza

La idea surge desde el Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza (GEODA), que ha promovido esta acción en distintas provincias como Huelva, Sevilla, Cádiz, Jaén y Málaga.

Según explica la oncóloga y organizadora Laura Medina, el objetivo principal es “dar visibilidad a los pacientes y poner en valor la importancia del ejercicio físico en la prevención y durante el tratamiento del cáncer”.

Y es que, tal y como subraya, el cáncer de colon es uno de los tumores más vinculados al estilo de vida: “Hasta un 30% de los casos podrían prevenirse con una alimentación saludable y la práctica diaria de ejercicio”.

Cartel de la primera marcha contra el cáncer de colon. / L. O.

El ejercicio, clave en todas las fases de la enfermedad

Más allá de la prevención, el deporte juega un papel fundamental durante y después del tratamiento. “Los pacientes que realizan ejercicio toleran mejor la quimioterapia, se sienten menos cansados y más vitales”, señala Medina.

Además, una vez finalizado el tratamiento, mantener una vida activa reduce el riesgo de recaída y la aparición de nuevos tumores. “Es una herramienta fundamental, especialmente en el cáncer de colon”, insiste.

Una cita abierta a pacientes y ciudadanía

La marcha está diseñada como una caminata accesible para todos los públicos: pacientes, familiares, profesionales sanitarios y cualquier persona interesada en sumarse.

“El objetivo es que los pacientes se sientan representados y acompañados”, explica la oncóloga. En este sentido, el encuentro también busca fomentar el apoyo emocional entre personas que atraviesan o han atravesado la enfermedad.

“Compartir experiencias genera un sentimiento de unión muy importante. Los pacientes se sienten comprendidos al conocer a otros en su misma situación”, añade.

Concienciar para prevenir

Otro de los pilares de la iniciativa es la sensibilización social. Medina recuerda que el cáncer de colon es el segundo tumor más frecuente tanto en hombres como en mujeres y advierte de la baja participación en los programas de detección precoz en Andalucía.

“Solo un 20% de la población realiza el test de sangre oculta en heces, que permite detectar la enfermedad en fases tempranas”, señala. Una cifra que contrasta con otros cribados, como el de mama, donde la concienciación es mucho mayor.

“Queremos que la gente entienda que esto puede afectar a cualquiera y que la detección precoz salva vidas”, recalca.

Apoyo institucional y participación solidaria

La marcha cuenta con el respaldo de patrocinadores que han permitido que tanto la inscripción como los materiales sean completamente gratuitos para los participantes.

“Solo podemos dar las gracias, porque gracias a ellos hemos conseguido que ningún paciente tenga que asumir ningún coste”, afirma Medina.

Humanizar la enfermedad

Más allá de la actividad física, la jornada también pone el foco en el lado más humano de la oncología. “Nadie te enseña a dar malas noticias, pero es una de las partes más importantes de nuestra profesión”, reconoce la especialista.

Acompañar al paciente, respetar sus tiempos y ofrecer apoyo —también psicológico, a través de asociaciones— forman parte esencial del proceso.

Una jornada para visibilizar y acompañar

La marcha contra el cáncer de colon en Málaga no es solo una actividad deportiva, sino una herramienta de concienciación y apoyo colectivo. Una oportunidad para recordar la importancia de los hábitos saludables, la detección precoz y, sobre todo, la necesidad de acompañar a quienes enfrentan la enfermedad.