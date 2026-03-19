El Metro de Málaga sí irá a huelga en Semana Santa

Continúan las reuniones entre la patronal del Metro de Málaga y los trabajadores del transporte. Y - al menos por ahora- no hay acuerdo.

Esto lleva a que los sindicatos de CSIF y CCOO continúen con las huelgas previstas y cumplan su advertencia de paros durante la Semana Santa. A falta de poco menos de una semana, el servicio se verá comprometido en estas fechas.

De hecho, la plantilla ya advirtió de "huelga indefinida" en Semana Santa si no se cumplían las peticiones demandadas. De hecho, por ahora el Metro de Málaga ya ha establecido paros durante esta festividad.

Serán paros parciales y tendrán lugar Lunes, Miércoles y Jueves Santo. Estos paros se suman a los del 12 y 20 de marzo.

El servicio se verá afectado en los siguientes tramos horarios:

30 de marzo – de 17:30 a 20:30 (Lunes Santo)

– de (Lunes Santo) 1 de abril – de 17:00 a 20:00 (Miércoles Santo)

– de (Miércoles Santo) 2 de abril – de 18:00 a 21:00 (Jueves Santo)

Asimismo, durante las jornadas de huelga previstas en Semana Santa, la plantilla llevará a cabo concentraciones en la estación de El Perchel, concretamente en la boca de metro situada en la calle Explanada de la Estación, en los siguientes horarios:

30 de marzo , de 18:30 a 19:30 horas

, de 1 de abril , de 18:00 a 19:00 horas

, de 2 de abril, de 19:00 a 20:00 horas

"Las jornadas de huelga y las movilizaciones convocadas se mantienen, por lo que se sigue apelando a la unidad y a la participación de toda la plantilla en las próximas acciones previstas", indican.

¿Qué piden?

Las principales reivindicaciones de los trabajadores es equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.

Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.

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La plantilla sostiene que estas demandas no solo persiguen mejorar sus condiciones laborales, sino también "reforzar la seguridad en el desempeño diario de sus funciones" y elevar la calidad del servicio que se presta a los usuarios.