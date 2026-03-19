Transporte
El Metro de Málaga sí irá a huelga en Semana Santa
Estos paros se suman a los ya convocados el pasado 12 y 20 de marzo, ante la falta de acuerdo con la patronal
Continúan las reuniones entre la patronal del Metro de Málaga y los trabajadores del transporte. Y - al menos por ahora- no hay acuerdo.
Esto lleva a que los sindicatos de CSIF y CCOO continúen con las huelgas previstas y cumplan su advertencia de paros durante la Semana Santa. A falta de poco menos de una semana, el servicio se verá comprometido en estas fechas.
De hecho, la plantilla ya advirtió de "huelga indefinida" en Semana Santa si no se cumplían las peticiones demandadas. De hecho, por ahora el Metro de Málaga ya ha establecido paros durante esta festividad.
Serán paros parciales y tendrán lugar Lunes, Miércoles y Jueves Santo. Estos paros se suman a los del 12 y 20 de marzo.
El servicio se verá afectado en los siguientes tramos horarios:
- 30 de marzo – de 17:30 a 20:30 (Lunes Santo)
- 1 de abril – de 17:00 a 20:00 (Miércoles Santo)
- 2 de abril – de 18:00 a 21:00 (Jueves Santo)
Asimismo, durante las jornadas de huelga previstas en Semana Santa, la plantilla llevará a cabo concentraciones en la estación de El Perchel, concretamente en la boca de metro situada en la calle Explanada de la Estación, en los siguientes horarios:
- 30 de marzo, de 18:30 a 19:30 horas
- 1 de abril, de 18:00 a 19:00 horas
- 2 de abril, de 19:00 a 20:00 horas
"Las jornadas de huelga y las movilizaciones convocadas se mantienen, por lo que se sigue apelando a la unidad y a la participación de toda la plantilla en las próximas acciones previstas", indican.
¿Qué piden?
Las principales reivindicaciones de los trabajadores es equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.
Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.
La plantilla sostiene que estas demandas no solo persiguen mejorar sus condiciones laborales, sino también "reforzar la seguridad en el desempeño diario de sus funciones" y elevar la calidad del servicio que se presta a los usuarios.
- Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
- Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
- Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
- Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”
- Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos
- El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán