Transporte
El Metro de Málaga vuelve a la huelga este viernes: ¿a qué hora serán los paros?
Los trabajadores convocan nuevas protestas debido a la falta de acuerdo entre sindicatos y la sociedad concesionaria, afectando a los horarios de mayor afluencia de viajeros
Nueva jornada de huelga de la plantilla del Metro de Málaga. Los empleados vuelven a convocar paros parciales, ante la falta de acuerdos entre sindicatos y patronal.
Tras irrupción del servicio el pasado 12 de marzo, la segunda jornada de huelga será este viernes 20 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00 horas, afectando a uno de los tramos de mayor demanda del servicio, coincidiendo con el final de la jornada laboral. La Junta de Andalucía, sociedad concesionaria del Metro, establecerá durante esa franja horaria la circulación con unos servicios mínimos del 50%.
Los paros supondrán mayores tiempos de espera y es por eso que el Metro de Málaga recomienda a los viajeros planificar con antelación sus desplazamientos. Ya que se prevé una alta demanda del servicio al coincidir con viernes de cuaresma y con la celebración de actos vinculados a la Semana Santa en el centro de la ciudad.
Huelga en Semana Santa
Los trabajadores ya advirtieron que si "no se llegaba a un acuerdo que tuviera en cuenta pilares fundamentales" la huelga pasaría a indefinida en Semana Santa. De hecho, por ahora el Metro de Málaga ya ha establecido paros durante la Semana Santa. Serán paros parciales que tendrán lugar Lunes, Miércoles y Jueves Santo.
El servicio se verá afectado en los siguientes tramos horarios:
- 30 de marzo – de 17:30 a 20:30 (Lunes Santo)
- 1 de abril – de 17:00 a 20:00 (Miércoles Santo)
- 2 de abril – de 18:00 a 21:00 (Jueves Santo)
¿Qué piden?
Las principales reivindicaciones de los trabajadores son equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.
Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.
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