El ministro Óscar López arropa a su compañero Puente: "Está haciendo una tarea magnífica y volcado con que Málaga recupera la conectividad cuando antes"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que ha estado en la tarde de este jueves en el Polo Digital de Tabacalera en la presentación del Proyecto Centesimal, ha mostrado su apoyo al ministro de Transportes, Óscar Puente, del que considera que "está haciendo una tarea magnífica y está volcado con que Málaga recupere la conectividad cuanto antes", en referencia conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid.

López ha afirmado que para el Gobierno es una "prioridad" que Málaga "recupere la conectividad cuanto antes". "El Gobierno está volcado en ello, es de máxima prioridad, se trabaja las 24 horas y yo lo que espero es que se recupere cuanto antes", ha comentado a preguntas de los periodistas.

El ministro ha dicho "desconocer" las declaraciones de Puente y sus críticas a los medios de comunicación y se ha limitado a decir que "quizá" ha cuestionado las cifras de daño económico que se manejan.

Una prioridad "de sentido común"

Preguntado sobre si piensa que se puede estar utilizando la desconexión directa del AVE entre Málaga y Madrid para hacer precampaña de cara a las próximas elecciones andaluzas, Óscar López ha apuntado que lo "lamenta" si es así.

"Yo lo que le digo es que para el Gobierno de España es máxima prioridad, pero no solo para el Gobierno, para el sentido común. Es de máxima prioridad que Málaga recupere la conectividad cuanto antes", ha señalado el titular de Transformación Digital y de la Función Pública, que ha añadido que el Ejecutivo pondrá todos los recursos a su alcance para que eso ocurra.

"¿Quién puede pensar que hay interés en el retraso?"

"Pensar lo contrario es un poco ridículo ¿quién puede pensar en qué interés hay en retrasar esa conectividad? La prioridad es por supuesto la seguridad, es recuperarla cuanto antes, para el Gobierno, para el sentido común y para cualquier bien nacido", ha afirmado.

Reparación del AVE entre Málaga y Madrid a la altura de Álora / L. O.

El ministro ha comentado que ha llegado a Málaga en coche prodecente de Córboda, donde esta mañana ha asistido a otro acto oficial.

La cuestión de los Presupuestos Generales del Estado

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, ha asegurado que van a seguir trabajando para sacarlos adelante y para que España "siga avanzando", y ha recordado que llevan más de siete años con un gobierno en coalición y con minoría parlamentaria: "Nunca ha sido fácil".

López ha resaltado la transformación que hizo España en su apuesta por las renovables, que le han "blindado" mejor ante escenarios de incertidumbre como el actual con la guerra de Irán, ya que esta semana, por ejemplo, ha habido días de consumo con un 60% de energía solar, lo que reduce su dependencia exterior.