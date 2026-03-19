Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comic Con MálagaQuejas por viviendas en SolivaPolémica por el arreglo de AVECríticas de Óscar PuentesVuelve la lluvia a MálagaAjuste de cuentas en FuengirolaHorarios de los traslados en MálagaChris Duarte en el Unicaja
instagramlinkedin

Conexión por AVE

Óscar Puente explica por qué sigue cortado el AVE Málaga-Madrid: "Tardaremos lo que humanamente se pueda"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explica en un vídeo las razones del retraso en la reapertura, tras el derrumbe de un muro en Álora por las lluvias

Óscar Puente analiza la situación del arreglo de la línea de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid

Óscar Puente analiza la situación del arreglo de la línea de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid

La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La suspensión del AVE directo Málaga - Madrid sigue dando de qué hablar. Ahora, ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que a través de un vídeo en su perfil de X, antes Twitter, ha explicado la situación actual en el terreno y por qué no es posible restablecer por ahora la conexión. 

Puente ha recordado que las lluvias provocaron el colapso del muro en la línea entre Sevilla y Málaga, en el entorno de Álora, lo que obligó a cortar la circulación ferroviaria. Según ha detallado, cuando comenzaron los trabajos comprobaron que "los daños eran mucho más graves de lo previsto y que no bastaba con retirar parte de la tierra, ya que el terreno restante no garantiza la estabilidad necesaria".

Por ello, ha señalado que se han visto obligados a desmontar el talud para poder restablecer una línea segura entre Sevilla y Málaga. En este sentido, ha subrayado que actualmente hay 75 personas trabajando las 24 horas del día durante los siete días de la semana para acelerar al máximo la actuación.

Puente ha asegurado que las obras estarán finalizadas a mediados de abril, insistiendo en que no es posible acortar más los plazos: "Ni podemos trabajar más horas ni podemos meter más máquinas ni más trabajadores. Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar", señala, defendiendo que los trabajos avanzan al ritmo máximo que permite la situación.

Además, ha recalcado que la prioridad es recuperar la vía con la máxima seguridad, por lo que ha pedido comprensión ante una obra de esta complejidad. En ese contexto, ha lanzado dardos a la oposición, afirmando que "hay quienes quieren que la línea de alta velocidad no se corte nunca, pero la realidad está limitada por la física".

Noticias relacionadas

Por último, ha lanzado un mensaje crítico hacia las quejas recibidas, al asegurar que "las personas adultas se comportan como adultos, no como niños pequeños".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
  2. Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
  3. Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
  4. Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
  5. Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
  6. Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”
  7. Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos
  8. El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán

A prisión el detenido por matar a golpes a un septuagenario en Torremolinos

A prisión el detenido por matar a golpes a un septuagenario en Torremolinos

Randstad prevé una bajada del 3,7% en las contrataciones para la Semana Santa de Málaga por la falta de AVE directo: "Es un duro golpe para el mercado laboral"

Randstad prevé una bajada del 3,7% en las contrataciones para la Semana Santa de Málaga por la falta de AVE directo: "Es un duro golpe para el mercado laboral"

Puente vuelve a cargar contra los medios malagueños: "No pretenden informar al ciudadano"

Puente vuelve a cargar contra los medios malagueños: "No pretenden informar al ciudadano"

Óscar Puente explica por qué sigue cortado el AVE Málaga-Madrid: "Tardaremos lo que humanamente se pueda"

La Diputación, preocupada por la competitividad de la Costa del Sol como destino turístico

La Diputación, preocupada por la competitividad de la Costa del Sol como destino turístico

Tapas de diseño por 3 euros en Málaga: así es el local de Teatinos que arrasa con sus "platos muy diferentes"

Málaga es la ciudad "más feliz" de España por su calidad de vida, según el Spain Happy Index: ¿qué municipios de la Costa del Sol figuran en la zona alta?

Málaga es la ciudad "más feliz" de España por su calidad de vida, según el Spain Happy Index: ¿qué municipios de la Costa del Sol figuran en la zona alta?

Huelga del Metro de Málaga: paros programados para Semana Santa en el servicio de transporte

Huelga del Metro de Málaga: paros programados para Semana Santa en el servicio de transporte
Tracking Pixel Contents