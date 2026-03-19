La Diputación, preocupada por la competitividad de la Costa del Sol como destino turístico

Preocupa la marca 'Málaga'. En medio del debate político y empresarial devenido por la demora en la reparación de la vía en Álora, el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha alertado esta mañana del impacto que la actual crisis de conectividad "está teniendo" en la competitividad del destino, en un momento "clave" para el sector turístico: Semana Santa.

El líder provincial se ha reiterado en la petición de soluciones urgentes al Gobierno que ya se aprobó ayer en la sesión plenaria del mes de marzo, donde los grupos acordaron, por unanimidad, instar al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos y restablecer lo antes posible la conexión directa de la alta velocidad con todas las garantías de seguridad para pasajeros y trabajadores.

"La Costa del Sol se enfrenta a la mayor crisis de su historia con el aislamiento ferroviario", ha alarmado Salado. Según ha indicado, las previsiones apuntan a una reducción significativa de turistas, algo que, creen, podría traducirse en pérdidas económicas relevantes para el destino. Una situación que, vaticina, no solo afecta al turismo sino también al conjunto de la sociedad. "Para miles de trabajadores, estudiantes y familias es un medio de transporte habitual", ha recordado.

Durante su intervención en el Centro Cultural La Malagueta, en un foro organizado por el Grupo Joly, Salado ha insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan paliar los efectos de la situación ferroviaria. En este sentido, ha recordado la importancia de proyectos como el tren de la Costa del Sol y la mejora de las conexiones viarias.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha alertado de la caída en las reservas y del posible impacto en los próximos meses. Según ha indicado, las previsiones apuntan a una reducción "significativa" de turistas, lo que podría traducirse en "pérdidas económicas relevantes" para el destino.

Salado ha puesto en valor la fortaleza de la Costa del Sol como destino turístico, al tiempo que insistió en la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura. El líder provincial ha hecho alusión al papel "estratégico" del aeropuerto de Málaga como principal puerta de entrada internacional y ha subrayado la necesidad de acelerar los procesos de ampliación para "responder al crecimiento del tráfico de pasajeros y garantizar la conectividad" del destino.

Respuesta a Óscar Puente

Salado ha aprovechado su intervención para apostillar los mensajes entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la prensa malagueña en los que cuestiona informaciones publicadas por medios de comunicación locales en relación a la situación del AVE.

Ha lanzado un mensaje de "solidaridad y apoyo" a la prensa malagueña que, asegura, "siempre ha estado defendiendo los intereses de Málaga, ya sean intereses que tiene que solucionar la Junta o el Gobierno de España". Salado considera que "tienen poco sentido democrático" las contestaciones del ministro.