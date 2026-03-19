Sucesos
A prisión el detenido por matar a golpes a un septuagenario en Torremolinos
El investigado, que fue localizado dos días después del crimen escondido en el edificio de la víctima, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, que de momento lo investiga por homicidio
El hombre de 38 años detenido el pasado lunes por presuntamente matar a golpes a un septuagenario en la casa de este en Torremolinos ingresará hoy mismo en prisión sin posibilidad de fianza. Así lo han confirmado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han detallado que el arrestado ha comparecido ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de este mismo municipio y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, lo que de momento dificulta conocer las circunstancias en las que se produjo la agresión.
"Por el momento, los hechos se han calificado como un delito de homicidio, aunque será la autopsia la que determine las circunstancias de la muerte y la calificación final del delito", han explicado antes de añadir que la causa será remitida a la plaza número 5, que se encontraba en funciones de guardia en el momento en que tuvo lugar el suceso.
Escondido en el edificio
Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la vivienda del fallecido, que tenía 74 años y presentaba dos golpes visibles en la cabeza que los investigadores creen que pidieron ser fruto de sendos puñetazos. Sin embargo, no fue hasta el lunes, mientras los investigadores realizaban pesquisas en torno al crimen, cuando encontraron al presunto agresor escondido en una zona del edificio.
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