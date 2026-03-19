Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga

La Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga ha iniciado en la plataforma goteo.org una campaña de micromecenazgo para que, a final de este año, pueda inaugurarse en el Campus de Teatinos un monumento que homenajee a las víctimas de La Desbandá.

La campaña, iniciada el pasado 12 de marzo y que estará en activo hasta el 31 de mayo, superó a los cuatro días el 25 por ciento del presupuesto mínimo que pretende alcanzar -14.000 euros-, aunque el óptimo son 24.500 euros. Entre el medio centenar de donantes que hasta la fecha se ha sumado a la campaña, los hay de Galicia, el País Vasco y Francia. La primera fase de la campaña finaliza el 22 de abril.

Acto conmemorativo del 89 aniversario de La Desbandá, el pasado febrero en el Peñón del Cuervo. / L.O.

La iniciativa, explica a La Opinión Antonio Somoza, vocal del colectivo, cuenta con el respaldo de la Universidad de Málaga, que cederá el terreno para levantar el monumento, y con la que la asociación ha firmado un acuerdo de colaboración, así como con el apoyo de la Coordinadora Provincial de Asociaciones Memorialistas.

El propósito es hacer coincidir la inauguración con el 90 aniversario del comienzo de la huida de los malagueños de varios pueblos de la provincia, así como de Sevilla, Córdoba y Cádiz, ante la llegada de las tropas de Franco; es decir, que pueda ser una realidad a final de 2026.

Unas 150.000 personas

«Por cuestión de simple cálculo mental, los malagueños que salieron de Málaga por la toma de la ciudad el 8 de febrero del 37 no llegaron a Almería porque el día 10 los franquistas toman Motril y cortan la carretera. Los que llegaron a Almería, unas 150.000 personas, lo hicieron unos días antes. Todo el movimiento en torno a La Desbandá comienza en agosto-septiembre del 36 y estalla a finales de enero y en febrero del 37», detalla Antonio Somoza.

Huida de malagueños por la Carretera de Almería, una imagen de La Desbandá durante la Guerra Civil. / L.O.

Por eso, entre otros motivos, se ha escogido el Campus de Teatinos: por haber sido hace 90 años ese entorno «el camino natural de entrada a Málaga de la gente que huía del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda; pero también de la que venía de los Montes y entraba por el Puerto de la Torre», explica el vocal de la asociación.

Antonio Somoza hace hincapié en otra razón, «y quizás más importante: porque ahí está la Facultad de Historia que ha documentado todo esto de manera científica». Y como tercer factor, «y más importante: queremos explicar a la juventud lo que pasó en este país para que no se vuelva a repetir», remarca.

Concurso artístico entre los estudiantes

Otra particularidad del proyecto es que el Vicerrectorado de Cultura organizará un concurso entre el alumnado para el diseño de la escultura.

Como detalla Antonio Somoza, el propósito es que la obra no se aparte, desde el punto de vista estético, de los monumentos a La Desbandá que ya se han erigido en el Valle de Abdalajís, Álora, Pizarra y Cártama; en muchos casos, diseños sencillos con piedra y acero y el perfil de los huidos.

Monolito en recuerdo de las víctimas de La Desbandá, en 2023. / AMANDA PINTO

El vocal de la asociación informó por último de que, si lo recaudado excediera el importe de la obra, instalación y acto de inauguración y homenaje, se destinará a la asociación Al Quds para un proyecto de desarrollo en Palestina, «porque lo que nuestros antepasados sufrieron en Málaga es muy parecido a lo que los palestinos están sufriendo ahora».

La mayor fosa común

La Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga ha sido la promotora de la exhumación de la mayor fosa común abierta en España hasta la fecha, en el Cementerio de San Rafael, de la que rescataron los restos mortales de más de 2.800 personas. Las fosas están señalizadas en el actual Parque de San Rafael.