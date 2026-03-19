Puente vuelve a cargar contra los medios malagueños: "No pretenden informar al ciudadano"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a cargar contra los medios de comunicación ante la suspensión del AVE entre Málaga y Madrid en Semana Santa.

Puente utilizó su perfil de X, antes Twitter, para criticar cómo varios medios malagueños, entre ellos La Opinión de Málaga, SUR y Málaga Hoy, estaban abordando la falta de conexión directa y la indignación que esta situación ha generado en la provincia.

En ese contexto, Puente denunció lo que considera una "profunda desmemoria" de la derecha andaluza y de sus "plataformas mediáticas", al comparar la reacción actual con la que, a su juicio, se produjo cuando la Junta de Andalucía tardó siete meses en rehabilitar la carretera entre Ronda y San Pedro. Según sostuvo, entonces no hubo el mismo nivel de crítica.

Además, el ministro calificó de "auténtico disparate" las cifras sobre el supuesto impacto económico de la suspensión ferroviaria en Málaga durante Semana Santa: "Hablar de 1.300 millones de euros de pérdidas responde a un grado de manipulación preocupante".

Para Puente esto forma parte de una estrategia de intoxicación y manipulación por parte de la derecha y de los medios que, según dijo, "no pretenden informar al ciudadano", sino actuar como “correa de transmisión”.

Puente VS la prensa

Las palabras del ministro provocaron la reacción de la Asociación de la Prensa de Málaga, que rechazó los insultos dirigidos a periodistas malagueños y recordó que el diálogo y el respeto son esenciales para mantener la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación.

Lejos de rebajar el tono, Puente respondió también en X con un nuevo mensaje: “No caigamos en el corporativismo aunque sea a costa de defender los bulos y los que los difunden. Eso no es periodismo. Es otra cosa”.