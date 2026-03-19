Randstad prevé una bajada del 3,7% en las contrataciones para la Semana Santa de Málaga por la falta de AVE directo: "Es un duro golpe para el mercado laboral"

Las previsiones de contratación de empleo estacional en Málaga para esta Semana Santa muestran un descenso en relación al pasado año, al menos según las previsiones de la empresa de recursos humanos Randtad, que vincula esta bajada con el retraso anunciado por parte de Adif para la reanudación de la conexión directa de la alta velocidad ferroviaria con Madrid. Málaga alcanzará las 6.650 contrataciones, la cifra más alta de Andalucía, pero será la única provincia de la comunidad que registrará una bajafa respecto a 2025 tanto en Andalucía como en España, con un 3,7% menos de contratos.

"Málaga se ve claramente afectada por el retraso en la normalización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga, que según las últimas previsiones de Adif no recuperará la operatividad directa hasta finales de abril de 2026. Esto supone un duro golpe para el mercado laboral de la provincia en uno de sus momentos más críticos", ha apuntado ese jueves Randstad.

Esta compañía recoge en su estudio de previsiones la "incertidumbre" y el "aumento del tiempo de viaje" ya han provocado una caída de reservas hoteleras de entre el 25% y el 30% para la campaña de Semana Santa. "Este frenazo en la demanda impacta directamente en la contratación estacional y hace que las previsiones sean mucho más débiles que el resto de la geografía" comenta.

Sevilla y Málaga, los motores en Semana Santa

El informe de Randstad explica que Andalucía se consolida como la comunidad autónoma que más empleo generará durante la campaña de Semana Santa de 2026. Se esperan 29.255 contratos, un 8,5% más que en 2025, lo que representa cerca del 18% del total nacional, situando a la región como "motor del empleo estacional" en estas fechas.

Sevilla será también una de las provincias que registrará un mayor volumen de contrataciones, con 6.535 contratos y un incremento del 12% respecto al año anterior. Las cifras consolidan a Málaga y Sevilla como los principales polos de empleo estacional de la región durante la Semana Santa.

Detrás se sitúan Cádiz, que generará 4.870 contratos (+12,5%), y Granada, con 2.840 firmas (+8,1%), dos destinos clave para el turismo cultural y religioso que, según Randstad, mantienen un comportamiento "dinámico" durante estas fechas.

En el resto de las provincias también se observa una evolución positiva. Almería alcanzará 2.350 contratos (+11,9%), mientras que Huelva registrará 2.120 (+16%). Por su parte, Córdoba generará 2.025 contratos (+15,9%) y Jaén llegará a 1.865 contrataciones, con el mayor crecimiento del conjunto de provincias (17,1%).

"El dinamismo del mercado laboral andaluz se refleja perfectamente en las previsiones para esta campaña de Semana Santa. El fuerte atractivo turístico de la región y el incremento de visitantes impulsan la contratación en sectores clave como la hostelería, consolidando a Andalucía como uno de los principales motores de empleo estacional del país, pese a la ralentización de las expectativas de visitantes consecuencia de la interrupción de la alta velocidad hacia Málaga", ha asegurad la directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de Randstad, Ana Hervás.

Andalucía será la región con menor crecimiento respecto a 2025

A nivel nacional, la campaña de Semana Santa generará 164.160 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 146.455 contratos.

En este contexto, Andalucía liderará la creación de empleo durante esta campaña, con 29.255 contratos previstos. Tras ella se sitúan Cataluña, con 25.375 contratos, y Madrid, que alcanzará 22.510 firmas, mientras que la Comunidad Valenciana completará el grupo de las cuatro regiones con mayor volumen de contratación, con 16.795. En conjunto, Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana concentrarán casi seis de cada diez contratos que se generarán en todo el país durante esta campaña.

En cuanto al crecimiento porcentual, Andalucía se sitúa como la región con un menor crecimiento (+8,5%). Le siguen las regiones de Asturias (+8,6%), Castilla-La Mancha (+9,57%) y La Rioja (+10,52%), todas por debajo de la media nacional (+12,1%.).

La hostelería liderará la contratación durante la campaña

Al igual que en el conjunto del país, el sector de la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de Semana Santa en Andalucía. A nivel nacional, este sector generará 142.300 contratos, lo que supone un 13,7% más que en 2025 y representa más del 87% del total de firmas previstas para esta campaña.

En segundo lugar se sitúa el sector del transporte y la logística, impulsado por el incremento de desplazamientos y la actividad comercial asociada a estas fechas. En todo el país, este ámbito generará 12.710 contratos, un 3,7% más que el año anterior, representando más del 8% del total.

Una camarera atiende a unos clientes en un establecimiento de hostelería en Málaga. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

Finalmente, el sector del entretenimiento también registrará un crecimiento de la contratación vinculado al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas. En España se prevé la creación de 9.150 contratos, un 1,1% más que en 2025, lo que representa más del 5% del total de vacantes de esta campaña.

Camareros, cocineros y repartidores, entre lo más demandado

La campaña de Semana Santa impulsará especialmente la demanda de profesionales vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente. Entre los perfiles más solicitados destacan camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios.

También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante estas fechas.

Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.

Talento y condiciones laborales

"De cara a 2026, uno de los principales retos del sector será atraer y retener talento en un contexto de alta demanda y fuerte competencia entre empresas turísticas y de servicios. Las compañías buscan cada vez más profesionales con experiencia, capacidad de trabajar en entornos dinámicos y dominio de idiomas, especialmente en destinos turísticos internacionales", opina Randstad.

Al mismo tiempo, añade, la mejora de las condiciones laborales, la formación continua y la digitalización de los servicios se consolidan como "factores clave" para reforzar la competitividad del sector y "garantizar una experiencia de calidad" para los visitantes.