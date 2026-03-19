Sabor a Málaga promociona más de 200 productos locales en los Carrefour de la provincia

La marca Sabor a Málaga vuelve a ganar visibilidad en la gran distribución con una nueva campaña de promoción en los once hipermercados Carrefour y Costasol de la provincia, donde desde este jueves y hasta el 24 de marzo se exhiben más de 200 referencias de 33 productores malagueños.

La iniciativa, impulsada por la Diputación de Málaga junto a la empresa distribuidora, busca dar protagonismo a los productos agroalimentarios de la provincia en puntos de gran afluencia comercial.

Los artículos estarán colocados en espacios preferentes dentro de los centros, especialmente en el pasillo central de productos frescos, además de mantenerse en sus categorías habituales.

La campaña de Sabor a Málaga se ha presentado en el Carrefour de Torremolinos. / L.O.

Presentación

La campaña se ha presentado en el Carrefour Costasol de Torremolinos, con la participación del presidente de la Diputación, Francisco Salado; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el director regional de Carrefour en Andalucía, Jean François Alba; y el presidente de Costasol de Hipermercados, Aurelio Martín.

Salado ha subrayado que esta acción se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes, en vigor desde 2016 y renovado este jueves. Según ha destacado, el acuerdo ha ido adaptándose a las necesidades del mercado para aumentar la presencia de productos locales y acercar al consumidor una oferta de proximidad y calidad.

La campaña en Carrefour ofrece más de 200 productos de Sabor a Málaga de 33 empresas. / L.O.

Colaboración

El presidente de la Diputación ha destacado el papel de la colaboración público-privada para apoyar a un sector estratégico como el agroalimentario, muy vinculado en Málaga a pequeños autónomos y pymes. A su juicio, campañas de este tipo contribuyen a dinamizar la economía y el empleo en el interior de la provincia y a mejorar la comercialización de los productos adheridos al sello promocional.

Por parte de Carrefour, Jean François Alba ha defendido la campaña como una muestra del respaldo de la compañía a los productores locales y regionales. Ha recordado además que la empresa mantiene relaciones comerciales con más de mil compañías andaluzas, de las que 180 son malagueñas, con compras que superan los 200 millones de euros.

En toda la provincia

La campaña se desarrolla en los centros de Málaga capital —Rosaleda, Los Patios y Alameda—, además de Coín, Mijas, Cala de Mijas, Estepona, Fuengirola, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Antequera.

En el caso del hipermercado de Torremolinos, los productos de Sabor a Málaga ocupan un espacio de 300 metros cuadrados. Durante la jornada inaugural, 16 empresas adheridas al sello han ofrecido degustaciones gratuitas a los clientes. Las firmas participantes han sido Moreno Plaza, Prolongo, Famadesa, Industrias Cárnicas Perdiguero, Icarben, Frutas Gallego, Quesos Montes de Málaga, Bodegas Quitapenas, Narbona Solís, Rioliva, Padepan, Agüepan, La Alhaurina, Andadis, Dulces María Conejo y Cervezas Victoria.

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La jornada ha contado también con la colaboración del chef Cristóbal Martín Cañada, del restaurante Los Mellizos, que ha preparado una ensalada malagueña dentro de las actividades promocionales.