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GASTRONOMÍA

Tapas de diseño por 3 euros en Málaga: así es el local de Teatinos que arrasa con sus "platos muy diferentes"

Este negocio se ha consolidado como un referente del "street food del mundo" a través de su cocina "canalla"

Restaurante Disruptivo, el nuevo establecimiento de Teatinos con platos y tapas &quot;diferentes&quot; por 3 euros

Restaurante Disruptivo, el nuevo establecimiento de Teatinos con platos y tapas "diferentes" por 3 euros / Disruptivo

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un nuevo restaurante en el barrio malagueño de Teatinos con tapas de diseño a 3 euros centradas en la "cocina canalla" que busca ofrecer "street food del mundo". Así es Disruptivo, un establecimiento que dispone de una amplia variedad de platos y especialidades que rompen con la oferta tradicional y los platos de siempre para ofrecer nuevos sabores repletos de contrastes.

Este restaurante del que sus propios comensales aseguran que tiene "tapas y platos diferentes a buen precio" abrió sus puertas por primera vez este pasado mes de diciembre y, desde entonces, se ha convertido en una de las opciones favoritas de los malagueños y visitantes que buscan una comida de calidad y singular por apenas unos euros.

Un restaurante "diferente" en Málaga con "precios muy bueno y trato agradable"

"Su comida es espectacular. Cada vez que vamos, probamos algo nuevo, y siempre nos sorprende, ya que todo es casero", señalan sus propios clientes a través de las reseñas del restaurante, donde destacan su "comida diferente, precios muy buenos y un trato muy agradable".

Un lugar en el que, además de degustar los mejores sabores de la zona, pueden dejar su propia huella a través de su mural, en el que los comensales pueden plasmar sus opiniones, dibujos o frases.

Tapas y platos desde 3 euros en este restaurante de Teatinos

Pero si algo destaca en este establecimiento, además de su cuidada estética y su trato cercano, son sus platos y tapas, que se pueden degustar desde 3 euros.

Entre ellas destacan su queso curado de oveja en aceite de oliva, ensaladilla rusa con ventresca de atún y huevas de Maruca, ensaladilla rusa de gambones al pipi, croquetas del chef o de queso viejo con cecina, o el pan de cristal con carrillada, queso brie y tartufatta.

A estas se suman su crujiente de queso de cabra con naranja amarga, el bao de cangrejo con alioli de Kemchey y encurtidos; el katsu sando de cerdo ibérico gratinado con gouda, la mini burger de vaca madurada con cebolla y salsa a la pimienta, el pollo panko frito con salsa de yogur, la entraña y el solomillo de cerdo al Pedro Ximénez o a la pimienta.

Raciones desde 9,50 euros en este restaurante malagueño

Además, cuenta con raciones desde 9,50 euros, como el flamenquín disruptivo con queso fundente, risotto de pato con setas shitake y parmesano trufado, lasaña de carrillada ibérica con tomate agripicante, tortilla de patatas bravas y mollete antequerano con gambas al pimpi de curry rojo.

Entre sus platos de pescado, disponibles desde 9,50 euros, destacan sus boquerones fritos al limón, el pulpo a la brasa con puré de patatas y kimchee, el calamar a la brasa o el bacalao confitado con gazpachuelo malagueño y sofrito.

A esto se suman sus carnes desde 13 euros como la entraña, el solomillo de cerdo al Pedro Ximénez o a la pimienta verde, el secreto ibérico, la presa ibérica o el entrecotte.

Horarios y ubicación del restaurante

Y para completar la comida, cuentan con distintos postres desde 6,90 euros, como tarta de queso con pistacho, brownie del día y tartorrija disruptiva con manzana cítrica.

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Todos estos platos y muchos más elaborados de forma casera cada jornada se pueden degustar en su local del número 7 de la avenida Parménides, en Teatinos, de martes a sábado de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas, mientras que los domingos, el horario es de 13.00 a 16.00 horas.

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