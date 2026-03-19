Teatro solidario en Málaga: la ESAD colabora con la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID

La solidaridad y el talento se dan la mano en Málaga. La Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y la asociación Arrabal-AID colaboran para impulsar la formación tanto de los futuros artistas malagueños como de jóvenes con una segunda oportunidad para buscar su camino.

El teatro de la ESAD Málaga acoge este jueves 19 de marzo, a las 20.30 horas, dentro de su programa Reto Solidario el estreno de ‘Colectivo 180’, un teatro documental que aborda la experiencia de la migración, la construcción de identidad y la memoria colectiva, que se asoma a la vida de individuos comunes —un padre, una madre, una hija y un mendigo— que viven su cotidiano bajo las normas de la ciudad de Buenos Aires.

El montaje, ideado para recaudar fondos para el proyecto de Escuela de Segunda Oportunidad de la Asociación Arrabal-AID, contó el miércoles con una sesión previa, un encuentro entre jóvenes de una y otra institución, que compartieron experiencias creativas e historias de vida relacionadas con el contenido de la obra.

Ensayo de la obra 'Colectivo 180' que se estrena este jueves en la ESAD de Málaga. / @peter_lanzas

Colectivo 180 parte desde la teoría del teatro documental con entrevistas de la directora a su familia. Mediante ensayos basados en la memoria física y emocional, debates y conversaciones, en una construcción colectiva, se plantea una puesta en escena sencilla con personajes tipo construidos desde el recuerdo.

Encuentro entre estudiantes

De todo esto, de la carga emocional de todo proceso migratorio y de cómo se construye un producto cultural pudieron hablar y debatir en un encuentro cercano los estudiantes de la ESAD con el alumnado de la Escuela de Segunda Oportunidad (E2O), que aprovecha el acompañamiento de la Asociación Arrabal-AID para superar la Enseñanza Secundaria Obligatoria y retomar sus estudios.

Una reunión de jóvenes con la que “se busca acercar realidades y espacios que muchas veces se desconocen, así como despertar vocaciones en chicos y chicas que están construyendo su futuro”, explica Cristina Salado, docente de la E2O de Arrabal-AID.

Jóvenes de la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID junto a estudiantes de la ESAD de Málaga. / La Opinión

En este ensayo general participaba Paloma Vázquez directora de ‘Colectivo 180’, que forma parte de su trabajo fin de grado. Un montaje que cuenta con la implicación de un grupo de estudiantes de último curso que se reparten los roles de interpretación, sonido, escenografía, vestuario y caracterización, regiduría y diseño de iluminación, todo ello acompañado por el tutor Pedro Lanzas.

A lo largo de los meses, todo el equipo y sus colaboradores han estado cuestionándose qué significa dejar tu lugar, tu casa y familia, por un intento de mejorar. La obra plantea “una conversación con nosotros mismos y lo ajeno, peleamos con nuestros compañeros y buscamos quienes somos detrás de tanta palabrería. Todos subimos al mismo colectivo, al colectivo 180”, explica Paloma Vázquez.

Escuela de Segunda Oportunidad

La Escuela de Segunda Oportunidad de la Asociación Arrabal-AID abre sus puertas de octubre a junio, meses en los que el alumnado participa de media en dos sesiones semanales de 2 horas cada una en las que cuentan con el apoyo técnico de un especialista en intervención social que se encarga de guiar su proceso de aprendizaje de cara a la obtención del Graduado en Secundaria.

Este sistema permite completar un trabajo evolutivo en las distintas materias que componen los tres ámbitos en los que se estructura el examen: Científico-Tecnológico, Comunicación y Social.

Las circunstancias por las que este alumnado no completó la ESO en su momento son variadas como falta de motivación, problemas de adaptación, dificultades en el entorno e incluso situaciones de acoso escolar en la infancia.

Entradas aún a la venta para apoyar este programa

La venta de entradas para el estreno de ‘Colectivo 180’ se destinará a multiplicar el impacto de la escuela, para llegar a mayor número de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Ensayo de la obra que se estrena este jueves en la ESAD de Málaga. / @peter_lanzas

Todavía están a la venta al precio de 5 euros en la web https://www.giglon.com/evento/colectivo-180 y en las propias taquillas del teatro de la ESAD desde las 18.30 horas.