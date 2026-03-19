Vecinos de Soliva califican de «infraviviendas» las 91 viviendas previstas para mayores en el barrio

La Asociación de Vecinos de Soliva no ha visto con buenos ojos el anuncio del Ayuntamiento de Málaga, del pasado 10 de marzo, por el que sacará a licitación obras por 9,4 millones de euros para transformar 50 locales municipales vacíos de Soliva en 91 viviendas para personas mayores y con movilidad reducida.

El presidente vecinal, Sergio Blázquez, calificó de «vergüenza» y «tomadura de pelo a los vecinos y la ciudadanía malagueña» este anuncio, ya que, a su juicio, «lo que van a construir ahí, y que me perdone el Ayuntamiento, son infraviviendas en locales que se contemplaron de uso comercial».

Para el presidente de la asociación de vecinos, la solución no pasa por transformar estos espacios para que se pueda vivir en ellos, «sino que empiecen a hacer viviendas, que liberen suelo, rebajen la presión fiscal para construir y construyan».

En su opinión, el Ayuntamiento debe centrarse en viviendas sociales de nuevo cuño y no en adaptar estos locales «que están vacíos y en bruto».

Presentación del plan para convertir en 91 viviendas 50 locales comerciales sin uso en Soliva. / EDU ROSA

Desplazarse a otros barrios

Para Sergio Blázquez, la solución de los locales iría en perjuicio de las personas mayores y de movilidad reducida, «ya que van a tener que desplazarse a otro barrio para comprar, porque nosotros estamos muertos como barrio».

A este respecto, un día antes del anuncio de las 91 viviendas, Sergio Blázquez ya manifestó en un reportaje en La Opinión el problema de su barrio, copado por locales municipales que, o bien están vacíos, o bien forman parte de las empresas tuteladas por Promálaga.

«La gente entra y sale por la mañana, pero por la tarde está muerto; nos están condenando a muerte como barrio», manifestaba entonces.

Locales vacíos, el paisaje típico de Soliva. / A.V.

Agravar la situación

Por este motivo, para la asociación de vecinos el uso habitacional de 50 locales de Soliva no hará sino agravar la situación del barrio y crear problemas a los nuevos inquilinos.

«Nuestra petición oficial es que esas viviendas no vayan a unos locales que serán infraviviendas, sino a un terreno destinado a viviendas», recalcó Sergio Blázquez, al tiempo que incidió en que «tenemos derecho a ser un barrio con vida; no queremos ser menos que La Malagueta, Huelin o cualquier barrio de Málaga».

El presidente vecinal recordó que el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, manifestó en una Comisión de Vivienda que el tiempo para que un barrio nuevo se desarrolle es de 10 años, «pues Soliva tiene 15 años, por eso le pedimos que no nos siga hundiendo y que nos ayude a desarrollarnos como barrio y a salir del subdesarrollo», subrayó.

En este sentido, aprovechó para invitar al concejal de Vivienda a dar una vuelta por Soliva, para que sea consciente de los pocos comercios que tiene el barrio. A juicio del presidente vecinal son «insuficientes para la extensión y la población que vive aquí».